Украина: «Красные линии» Путина ограничиваются территорией России 9 27.09.2021, 17:20

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Дмитрий Кулеба

Фото: Reuters

Киев ответил на предупреждения Кремля по поводу расширения НАТО.

МИД Украины в понедельник ответил на предупреждения Кремля о том, что для России расширение НАТО на территорию Украины означает пересечение красных линий, подчеркнув, что Киев будет самостоятельно принимать решения по вопросам безопасности, передает «Голос Америки».

«"Красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ. С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы», – написал в «Твиттере» министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после того, как в Кремле заявили, что для российского президента Путина расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины означает пересечение красных линий и что Россия и Лукашенко будут принимать меры для защиты своей безопасности.

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