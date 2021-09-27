закрыть
27 сентября 2021, понедельник, 18:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сергей Дылевский поддержал бастующих водителей Минского хлебозавода

2
  • 27.09.2021, 17:28
  • 4,452
Сергей Дылевский поддержал бастующих водителей Минского хлебозавода
Сергей Дылевский
Фото: charter97.org

Рабочие хлебозавода, поддержите коллег, не оставайтесь в стороне.

Лидер Белорусского объединения рабочих (БОР) Сергей Дылевский обратился к бастующим водителям Минского хлебозавода:

- Мы, Белоруское объединение рабочих, поддерживаем стачкующих водителей третьего хлебозавода!

Ребята, если вам нужна поддержка и помощь, не стесняйтесь обращаться к нам в соцсетях. Мы для этого и работаем, чтобы поддерживать забастовку на местах. Рабочие третьего хлебозавода, поддержите своих коллег, не оставайтесь в стороне.

Стачке быть.

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.

популярное за неделю

Мнение

Первое правило забастовочного клуба
Первое правило забастовочного клуба Артем Черников
Винтикам и шпунтикам
Винтикам и шпунтикам Ирина Халип
Ноу-хау белорусского протеста
Ноу-хау белорусского протеста Артем Черников
Забастовка, переговоры и дети
Забастовка, переговоры и дети Андрей Санников