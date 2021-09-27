Сергей Дылевский поддержал бастующих водителей Минского хлебозавода 2 27.09.2021, 17:28

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Сергей Дылевский

Фото: charter97.org

Рабочие хлебозавода, поддержите коллег, не оставайтесь в стороне.

Лидер Белорусского объединения рабочих (БОР) Сергей Дылевский обратился к бастующим водителям Минского хлебозавода:

- Мы, Белоруское объединение рабочих, поддерживаем стачкующих водителей третьего хлебозавода!

Ребята, если вам нужна поддержка и помощь, не стесняйтесь обращаться к нам в соцсетях. Мы для этого и работаем, чтобы поддерживать забастовку на местах. Рабочие третьего хлебозавода, поддержите своих коллег, не оставайтесь в стороне.

Стачке быть.

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