Сергей Дылевский поддержал бастующих водителей Минского хлебозавода

Сергей Дылевский поддержал бастующих водителей Минского хлебозавода2
- 27.09.2021, 17:28
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Рабочие хлебозавода, поддержите коллег, не оставайтесь в стороне.
Лидер Белорусского объединения рабочих (БОР) Сергей Дылевский обратился к бастующим водителям Минского хлебозавода:
- Мы, Белоруское объединение рабочих, поддерживаем стачкующих водителей третьего хлебозавода!
Ребята, если вам нужна поддержка и помощь, не стесняйтесь обращаться к нам в соцсетях. Мы для этого и работаем, чтобы поддерживать забастовку на местах. Рабочие третьего хлебозавода, поддержите своих коллег, не оставайтесь в стороне.
Стачке быть.