Польские спецслужбы: Белорусские силовики под видом лекарств дают мигрантам наркотики 5 27.09.2021, 17:45

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О таких случаях сообщают и литовские спецслужбы.

Белорусские силовики под видом лекарств дают мигрантам наркотики. Об этом на специальной пресс-конференции сообщил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин, пишет nashaniva.com.

По словам Жарина, такую информацию им сообщили литовские спецслужбы. 22 июля литовские пограничники задержали недалеко от Друскининкая группу из 15 граждан Ирака и России. Вместе с ними было двоих детей в возрасте 6 и 1,5 лет. После задержания взрослые заявили пограничникам, что они не могут разбудить детей, и попросили о помощи.

Описывая обстоятельства, они рассказали, что один из сопровождавших их белорусов дал им две таблетки для детей, чтобы они не плакали при переходе границы. В результате дети были госпитализированы.

Врачи обнаружили наркотик метадон. По мнению польских спецслужб, дети могли бы умереть, если бы не быстрое вмешательство литовских пограничников и врачей.

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