Во вторник днем в Беларуси ожидается до +16°С 1 27.09.2021, 17:55

Будет преимущественно без осадков.

28 сентября погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе, пишет сайт pogoda.by.

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны ожидается слабый туман. Ветер северо-восточный, восточный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +1..+7°С, днем +10..+16°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

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