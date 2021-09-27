Во вторник днем в Беларуси ожидается до +16°С

Во вторник днем в Беларуси ожидается до +16°С1
- 27.09.2021, 17:55
Будет преимущественно без осадков.
28 сентября погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе, пишет сайт pogoda.by.
Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны ожидается слабый туман. Ветер северо-восточный, восточный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +1..+7°С, днем +10..+16°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.