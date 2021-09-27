Песков: В графике Путина не было контактов с Лукашенко в Сочи

Песков: В графике Путина не было контактов с Лукашенко в Сочи2
- 27.09.2021, 18:18
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Зачем Таракан летал в Сочи?
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планировал встречаться с Лукашенко, когда тот находился в Сочи. Об этом проинформировало агентство ТАСС.
- У нас в графике на данный момент нет каких-то элементов рабочего визита Александра Лукашенко в Россию. Это значит, что каких-то контактов не запланировано, - сказал Песков.
Напомним, что 24 сентября самолет Лукашенко вылетел из Минска и приземлился в Сочи. Чуть позже российские информагентства сообщили о том, что Лукашенко находится в Сочи с частным визитом.