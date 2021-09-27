МИД Украины: Лукашенко повторяет шаблоны российской пропаганды 1 27.09.2021, 19:01

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Соседи Беларуси не воспринимают бред Синепалого.

Украина не намерена вмешиваться в дела Беларуси, сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко. Сегодняшние заявления Лукашенко о «военных лагерях в Украине», где якобы готовят диверсантов, Николенко назвал безосновательными инсинуациями.

«В очередной раз стали свидетелями безосновательных инсинуаций в адрес Украины со стороны Лукашенко. (…) Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в дела Беларуси, а также не будет создавать никаких угроз для безопасности белорусского народа. (…) Очевидно, что Лукашенко уже полностью усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики касательно угроз со стороны стран Запада и Украины в частности», - отметил спикер украинского МИДа в комментарии «РБК-Украина».

Николенко напомнил: говоря о «призрачных американских базах и лагерях боевиков в Украине», диктатор сам превращает Беларусь в сплошную военную базу России. После учений «Запад-2021» РФ оставила на своей территории и в соседней Беларуси 19 батальонно-тактических групп численностью около 1 тысячи военных каждая.

В планах диктатора также купить у России вооружений на 1 млрд долларов, включая зенитные ракетные комплексы С-400. Ими Лукашенко планирует «усилить» участок границы с Украиной.

«Именно со стороны Российской Федерации сегодня идет основная угроза для Украины, Беларуси и дружественного нам белорусского народа. Сохранить суверенитет и независимость Беларуси, а не превратиться в придаток России – вот над чем стоит на самом деле задуматься в Минске», - подчеркнул спикер МИД.

Украина будет всеми силами и средствами защищать свою свободу, независимость и свободный демократический выбор украинского народа в пользу европейской и евроатлантической интеграции, добавил он.

«Мы делаем это не против кого-то, а исключительно потому, что видим будущее Украины в объединенной семье свободных европейских народов. И такое же будущее отвечает интересам Беларуси», - резюмировал Николенко.

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