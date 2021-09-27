В Беларуси наблюдается острая нехватка водителей 11 27.09.2021, 20:11

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Иллюстрационное фото

В банке вакансий значится больше 5,1 тысячи предложений от нанимателей.

В Беларуси по-прежнему наблюдается дефицит водителей. Сейчас в общереспубликанском банке вакансий значится больше 5,1 тысячи предложений от нанимателей для таких работников. Речь именно про водителей автомобилей. При этом в некоторых городах не хватает водителей общественного транспорта, в других — мусоровозов. Из-за этого случаются перебои в движении городского пассажирского транспорта, а также проблемы с вывозом мусора, сообщает местная пресса. Тем временем в соседних странах наблюдается спрос на водителей из нашей страны. Среди них — Литва и Польша. Zerkalo.io посмотрело, какая ситуация с вакансиями для этих работников.

В Светлогорске в автопарке не хватает минимум 25 водителей. Из-за этого в городе участился невыход на маршрут автобусов городских линий, сообщает региональное издание «Ранак». «И это проблема не только наша, а всей республики, — сказал директор филиала „Автобусный парк № 5“ ОАО „Гомельоблавтотранс“ Александр Казаков. — По нашему автопарку некомплект составляет 25 человек, по области полторы сотни не хватает… Сейчас водители предпочитают идти на работу в организации „Беларуснефти“, где тоже нехватка людей, а зарплаты — выше. У нас на городских маршрутах водитель может за месяц получить 1000−1200 рублей, а у нефтяников 1700 выходит».

По его словам, на работу готовы брать в том числе людей без опыта работы. «Мы сейчас готовы принять на работу практически любого водителя, даже без опыта. Есть категория „D“ — отлично. Есть только „С“ — не беда, мы за свои средства готовы обучить на „D“ с последующим гарантированным трудоустройством. Иногородним с жильем поможем — сегодня это не проблема, всё решаемо», — уточнил Александр Казаков.

В Дзержинске — нехватка водителей мусоровозов, из-за этого возникают проблемы с вывозом жилищно-коммунальных отходов, пишет местная районная газета «Узвышша». «Сейчас сложная ситуация с кадрами, машины простаивают. Нам попросту не хватает водителей мусоровозов», — рассказали в Дзержинском ЖКХ. В райисполкоме подтверждают кадровую проблему. «Во-первых, изменить подход к процедуре поиска сотрудников. Больше внимания уделять информированию людей о вакансиях в сельских населенных пунктах. Во-вторых, водителей нужно переводить на 11-часовой рабочий день. Ни один мусоровоз с боковой загрузкой не должен простаивать», — уточнил заместитель председателя Дзержинского райисполкома Денис Прокопчик.

Ранее в Дзержинске из-за «острой нехватки водителей» автопарк приостанавливал некоторые автобусные рейсы. О дефиците кадров в автопарке Дзержинска, который занимается не только регулярными пассажирскими перевозками, но и грузовыми, говорили еще в 2017 году.

О кадровой проблеме с водителями также сообщали в Рогачеве.

Какие зарплаты готовы платить водителям

Сейчас в общереспубликанском банке вакансий размещено больше 5150 предложений для водителей автомобилей. Большинство вакансий — 3700 предложений — с зарплатой до 800 рублей. «Получку» больше 1500 рублей обещают по 270 вакансиям. К примеру, «Нафтан-Спецтранс» ищет водителя погрузчика на зарплату в 1540 рублей. Из требований — водительские права категорий А, В, С, F. Также нужно удостоверение тракториста-машиниста. «Миноблавтотранс» пытается найти в автопарк в Жодино 6 водителей грузовых автомобилей. Зарплата — от 1500 рублей.

Нанимателям также требуется больше 2500 трактористов.

Тем временем белорусские водители востребованы в соседних странах. К примеру, в Литве требуется несколько тысяч водителей. Литовские и польские транспортные компании достаточно активно нанимают белорусов.

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