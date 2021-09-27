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Рабочие Минского электротехнического завода обратились к заводчанам других предприятий

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  • 27.09.2021, 20:36
  • 12,986
Рабочие Минского электротехнического завода обратились к заводчанам других предприятий
Фото: bymedia

Наше решение — забастовка.

Рабочие МЭТЗ им. Козлова обратились к заводчанам других предприятий:

– Привет, человек труда. Я знаю, как тяжело тебе сейчас принять на себя ответственность за то, что происходит в нашей стране.

Ты долго закрывал глаза на снижение своей зарплаты, — и она снизилась до уровня, необходимого только для выживания.

Ты не захотел однажды сопротивляться контрактной системе и потерял возможность выбирать когда тебе увольняться с работы. Теперь тебя могут уволить просто за инакомыслие в любой момент.

Ты отказался (или не знал о таком) от права участвовать в распределении прибыли, которую своим талантом и здоровьем приносишь предприятию — и нашлись те, кто решает за тебя, сколько тебе достаточно, чтобы завтра ты снова мог пахать и каких условий на своем рабочем месте ты достоин.

Ты отказался также от инструкций по технике безопасности, ведь ты согласен оставлять свою подпись в журнале по ТБ без инструктажа, и ответственность за свою жизнь теперь несёшь только ты, а государство и наниматель ещё накажут тебя штрафом, если ты станешь калекой.

Ты принимал эти решения, не думая о последствиях, а ведь каждое твое действие или отказ от действия приводит к результату.

Тебе нравится результат отказа от действий?

Если нет, призываю тебя присоединиться к тем, кто готов влиять на жизнь страны путем активных и сплочённых коллективных действий, направленных на результат, который нужен всем нам:

Нам необходимо восстановить справедливость!

Нам необходимо вернуть базовые права человека!

Нам необходимо самим выбирать управленцев всех уровней, в том числе и на наших предприятиях!

Нам необходимо участвовать в политике и экономике нашей страны наравне с этими управленцами!

Наше решение — бойкот.

Наше решение — забастовка.

Стачке быть!

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