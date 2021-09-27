В Беларуси у 8-месячного младенца выявили COVID-19 1 27.09.2021, 21:05

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Вирус у младенца обнаружили в Лельчицкой центральной районной больнице.

В Лельчицком районе Гомельской области у 8-месячного малыша выявили коронавирусную инфекцию, об этом пишет «Светлае жыццё» со ссылкой на врача-инфекциониста местной больницы Ирину Жук.

По словам врача, в местной стационарной больнице в настоящее время на лечении от пневмонии находятся 80 человек, 45 из них – с диагнозом коронавирус. Почти 46% заболевших составляют люди трудоспособного возраста, четверо детей и восьмимесячный младенец.

– В ковидных отделениях районной больницы оказывают помощь пациентам с коронавирусом, а также подозрением на него четыре врача, такое же количество работает в реанимационном отделении, один врач – в контактной группе для лечения пациентов с COVID-19 амбулаторно. Кроме этого, при необходимости привлекаются узкие специалисты-врачи, – рассказал Жук.

Врач рассказала, что в центральной районной больнице для лечения пациентов с COVID-19 выделена 81 койка, 6 из которых являются реанимационными, 75 — инфекционными.

Она также отметила, что в настоящее время на лечении пациентов с коронавирусом задействована целая бригада медиков.

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