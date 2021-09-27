Александр Ширвиндт ушел с поста худрука Театра сатиры 27.09.2021, 21:14

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фото: Театр Сатиры

Он возглавлял театр с 2000 года.

Режиссер Александр Ширвиндт оставил пост художественного руководителя московского Театр сатиры, сообщает ТАСС.

«Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность», — сказал он.

Ширвиндт уже написал заявление об уходе в Департамент культуры Москвы. Он возглавлял театр с 2000 года, то есть 20 лет и 7 месяцев.

«Мечтается еще появиться на родной сцене в вертикальном положении», — добавил он. По его словам, вопрос о дальнейшем сотрудничестве с театром решается через правительство Москвы. Кто займет место Ширвиндта — неизвестно.

Сейчас Ширвиндту 87 лет. В его актерский и режиссерский послужные списки входит работа в Московском драматическом театре на Малой Бронной и в «Ленкоме», а также десятки фильмов, включая «Двенадцать стульев», «Вокзал для двоих» и «Иронию судьбы».

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