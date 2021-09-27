Появилась информация о задержании крупного белорусского бизнесмена 3 27.09.2021, 22:07

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Виталий Синицкий

фото: realt.by

Что известно?

Сегодня появилась информация о задержании бизнесмена Виталия Синицкого — одного из крупнейших минских девелоперов. Сначала об этом сообщили в одном из телеграм-каналов, а потом об этом сообщило издание «Наша Нiва». В компании «Сигмаполюс», ни подтверждают, ни опровергают эти сведения. При этом бизнесмен в последний раз в Сети был 22 сентября, если судить по активности в мессенджерах. Среди причин возможного задержания — вопросы по уплате налогов.

В компании «Сигмаполюс» сообщают, что видели информацию о задержании Виталия Синицкого, но не комментируют ее.

Жена бизнесмена также не комментирует ситуацию, сообщает «Наша Нiва». По информации издания, Синицкий сам написал на себя заявление в налоговую, потому что беспокоился, что к нему могут прийти с такими же претензиями, как в компанию «21 vek» — из-за «дробления бизнеса». Поэтому он решил подстраховаться и попросил налоговую провести проверку его дел. Проверка по результатам заявления состоялась, бизнесмен ждал результатов, а с 22 сентября перестал выходить на связь.

Силовые ведомства также не распространяли информацию о возможном задержании.

Связаться с бизнесменом также не удалось — последний раз он выходил в интернет 22 сентября.

Виталий Синицкий — один из крупнейших минских девелоперов, основатель компании «Сигмаполюс». Его структуры построили и управляют такими объектами, как многофункциональный комплекс «Титан», бизнес-центр «Волна», бизнес-центр «Тивали», торговый центр «Трюм» и другими.

В 2018 году компания Виталия Синицкого на электронных торгах почти за 2 миллиона долларов получила право застроить участок на Немиге, который с 2011 года безуспешно пытались освоить два иранских инвестора.

В опубликованном на прошлой неделе «Ежедневником» рейтинга белорусских бизнесменов Синицкий занял 38-ое место.

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