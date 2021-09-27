Байден в прямом эфире получил третью дозу вакцины от коронавируса
- 27.09.2021, 22:15
Видеофакт.
Президент США Джо Байден 27 сентября получил третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции, процедуру транслировали онлайн на YouTube-канале Белого дома.
Запись в Twitter опубликовал телеканал ABC News.
"Бустеры важны, но самое главное, что нам нужно сделать, – это вакцинировать больше людей", – сказал Байден перед получением прививки.
Он отметил, что около 23% американцев, подлежащих вакцинации, не сделали ни одной прививки. По мнению Байдена, это "явное меньшинство" наносит большой ущерб остальной части граждан страны.
"Это пандемия невакцинированных. Вот почему я продвигаю требования о вакцинации везде, где только можно", – добавил глава Белого дома.
JUST IN: Pres. Biden gets COVID-19 booster shot. https://t.co/a7eIZEhTwM pic.twitter.com/hizMqx5sWh— ABC News (@ABC) September 27, 2021