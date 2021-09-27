Адам Михник: Массовые акции протеста белорусов вернутся следующей волной 27.09.2021, 22:24

фото: Reuters

Сегодняшний белорусский режим главред издания Gazeta Wyborcza называет бандитским.

"В Беларуси так, как если бы в США президентом стал Аль Капоне — бандит, который руководит при помощи револьвера и пыток", — заявил главный редактор издания Gazeta Wyborcza Адам Михник в интервью Радио "Свобода". Сегодняшний белорусский режим он называет бандитским.

Михник подчеркнул, что удержать власть в 2020-м году Александру Лукашенко помог глава России Владимир Путин. Он выразил надежду, что как полякам помогла горбачевская перестройка, так и белорусам поможет то, что произойдет в России вопреки диктатуре Путина.

По мнению польского интеллектуала, массовые акции протеста белорусов, поразивших весь мир, не забудутся и ещё вернутся следующей волной.

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