В стране свободных людей Виктор Шендерович

27.09.2021, 22:31

Виктор Шендерович

Есть в Тарту удивительные вещи и помимо лотмановской кафедры.

Вернулись из Эстонии - неделю провели в Тарту и Таллине…

В Тарту я был гостем фестиваля "Prima Vista" (три года собирался, и вот наконец). Это было прекрасно - и сам фестиваль (спасибо Olga Einasto и всем, кто придумал и делает его многие годы), и город – уютный, древний и юный, очень радостный.

Тарту, в моем детстве, был для меня небольшой, дозволенной советскому человеку Европой, декорацией "Соломенной шляпки" (тут самое время строго сказать голосом Андрея Миронова: "Это не деревня! Это город").

Двадцать лет назад я приезжал сюда на сутки, "по делу срочно", во время съемок документального сериала "Здесь был СССР" для погибшей вскоре после этого телекомпании ТВС…

И вот новая встреча – и с Романом Лейбовым, учеником великого "Юр.Миха", и собственная лекция о русской сатире и цензуре, которую я, шалея от собственной наглости, прочитал в той самой "лотмановской" аудитории. И чаепитие потом, на кафедре, в дивной компании учеников Лотмана и его "внуков" в этой иерархии.

И литературный вечер, во время которого модератор, Елена Скульская, умело вывела меня именно на литературную тропу - и я читал тексты, которые читаю со сцены довольно редко. И несколько дней потом в этом прекрасном городе. Счастье, конечно.

Несколько отдельных слов о мэре Тарту, Урмасе Клаасе, с которым довелось познакомиться. Моя жена даже в шутку поинтересовалась у него за ужином, в самом ли деле он мэр, - ибо нам ли не знать, какие бывают мэры и какие у них бывают лица и повадки…

Так вот, я хочу его поздравить, и не только с человеческим и профессиональным впечатлением, которое он произвел на мою жену, но и вот по какому неожиданному поводу и впечатлению.

В ожидании автобуса в Таллин, я прошел прогуляться напоследок по солнышку вдоль речки. И увидел дивную картину: за столиком на пригорке сидели с пивком четыре мирных утренних ханыги; возле них притормозила полицейская машина, и сидевший в машине сержант вступил с ханыгами в диалог. По-эстонски я не понимаю, но надобности в данном случае и не было: ханыги, со всей очевидностью, НЕ БОЯЛИСЬ полицейского! Они не заискивали перед ним, были расслаблены и спокойны, он - абсолютно корректен. Это были свободные люди. И это был не привычный моему московскому глазу мент на промысле, а страж закона. Он уехал, а свободные люди аккуратно убрали за собой банки и ошметки, как и обещали.

Короче, есть в Тарту удивительные вещи и помимо лотмановской кафедры.

Еще раз спасибо всем, кто придумал этот праздник и втянул в него меня. Авось еще увидимся!

Виктор Шендерович, Facebook

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