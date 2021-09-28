Привитым «Спутником V» иностранцам могут запретить въезд в США 28.09.2021, 7:35

1,182

фото: REUTERS

Новые правила пересечения границы вступят в силу в ноябре.

Иностранцам, привитым от коронавируса российской вакциной "Спутник V", могут отказать во въезде на территорию США, пишет газета The Washington Post, со ссылкой на новые правила пересечения границы, которые вступят в силу в ноябре (перевод — dw.com).

По данным издания, новые правила требуют, чтобы иностранные граждане, желающие посетить США, были вакцинированы препаратами, одобренными для экстренного применения Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В эти категории входят вакцины, произведенные компаниями Pfizer/BioNTech и Moderna, а также китайские препараты Sinopharm и Sinovac. Российские вакцины, в том числе "Спутник V", не относятся ни к одной из этих категорий.

Ослабление ограничений на въезд в США

На прошлой неделе Соединенные Штаты объявили об отмене существенных ограничений на въезд из ЕС и других стран, введенных в начале пандемии. С ноября в страну разрешат въезжать полностью вакцинированным туристам без прохождения обязательного карантина, сообщил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс 20 сентября.

Как отмечает The Washington Post, ранее США не ограничивали путешествия из России, но требовали от граждан РФ наличие отрицательного теста на COVID-19. Из-за новых правил могут пострадать "сотни тысяч россиян", пишет газета. Кроме того, с проблемой столкнутся и граждане других стран, вакцинированные российским препаратом.

ВОЗ приостановила процесс одобрения "Спутника V"

В середине сентября ВОЗ приостановила процесс одобрения вакцины "Спутник V". Решение принято после того, как инспекторы организации на одном из производящих вакцину заводов обнаружили, что он "не придерживается надлежащих практик производства", сообщил замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) Жарбас Барбоса.

Он напомнил, что в рамках процедуры, по которой ВОЗ одобряет вакцины от коронавируса для экстренного применения, производитель должен доказать, что предприятия, выпускающие вакцину, отвечают требуемым стандартам. В настоящее время ВОЗ ждет уведомления, что данный завод устранил нарушения. После этого там будет проведена новая инспекция, указал Барбоса.