Кремль готовится избавиться от ряда пособников в Крыму 28.09.2021, 7:52

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«Чистки» могут пройти в администрации пяти городов.

Чиновников оккупационных администраций курортных городов, в том числе Евпатории и Феодосии, могут отправить в отставку в рамках расследования дела бывшего так называемого "вице-премьера" оккупированного Крыма Евгения Кабанова, курировавшего российскую федеральную целевую программу по развитию полуострова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"Отставки могут затронуть Евпаторию, Феодосию, Саки, Судак и Армянск", – сказал источник.

Ранее сообщалось, что Кабанова якобы обвиняют в хищении 57 млн рублей при строительстве водовода к оккупированному Симферополю в 2020 году, страдавшему от нехватки воды. Как уточнил сам Кабанов, дело в отношении его связано со строительством "водовода от Ивановского водозабора до Межгорного водоузла".

Кабанов был задержан 23 сентября. За день до этого стало известно о его увольнении. Он занимал пост "вице-премьера" Крыма с ноября 2018 года, курировал строительство, в частности, реализацию федеральной целевой программы развития оккупированного региона.

Ранее в комментарии GuildHall политолог Тарас Березовец заявил, что в контексте выборов в Государственную Думу РФ Кремль заинтересован в удовлетворении общественного запроса на наказание крымских оккупационных властей и готовит уголовные дела против Сергея Аксенова и его соратников в связи с катастрофой на полуострове в результате затопления Ялты и Керчи. Группа так называемого "спикера" Крыма Сергея Константинова, конкурирующая с Аксеновым, намерена усилить собственные позиции, используя ситуацию с потопом.

18 июня из-за сильных проливных дождей в Керчи и Ялте вышли из берегов реки Джарджава, Мелек-Чесме и Водопадная. Оба города оказались затоплены. Тогда в результате наводнения пострадали 11 человек, еще один скончался. Позже Павленко уточнила, что пострадали 24, еще двое пропали без вести.

В Ялте тогда был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Город временно закрывали на въезд, часть домов остались без света.

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