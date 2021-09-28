«Разве может ОМОНовец собрать трактор или комбайн?» 1 28.09.2021, 8:01

Забастовка обязательно победит.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением одного из участников минского протестного чата:

— Все знают, что синелапый проиграл выборы. И он сам это знает.

Все знают, что ни денег, ни перспектив у этой власти нет.

У диктатора ничего не получится! Потому что нас больше и за нами - правда!

Его оружие - страх, наше оружие - солидарность!

Нас много, и единственная власть в стране это белорусский народ.

Друзья, осознайте, как нас много, осознайте, насколько мы сильны!

Разве может ОМОНовец собрать трактор или комбайн?

Разве может ОМОНовец сшить одежду?

Разве может ОМОНовец вылечить человека?

Разве может ОМОНовец научить чему-то ребенка?

Разве может ОМОНовец писать код или рисовать графику?

Нет, бездарный дармоед в балаклаве способен только бить и унижать. А ест и получает зарплату он, благодаря нашему труду!

Сегодня мы громко заявляем, что не собираемся кормить ни псов в черном, ни их хозяина. И им нас не запугать!

Забастовка обязательно победит, и чем больше активных участников будет, тем быстрее это произойдет!

Забастовка – инструмент, который поможет сотням невинных белорусов оказаться на свободе. Только своей волей мы способны сломить ход истории и освободить Беларусь от оккупационного гнета!

Друзья, сейчас как никогда можно все изменить. Остался буквально один шаг до свободы, и мы – граждане, рабочие, врачи, спортсмены, артисты, педагоги, студенты, и журналисты, – можем все вместе уничтожить диктатора и его подельников.

Только вместе мы - сила!

Только вместе мы победим!

Завтра и каждый день – вместе и до победы.

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