Иммунолог и биолог назвали главный канал передачи коронавируса 28.09.2021, 8:05

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Он может стать определяющим для сроков окончания пандемии.

Дети и подростки – это одни из главных распространителей SARS-CoV-2. Такое заявление сделали врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок и ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог Максим Скулачев.

В частности, по словам Болибока, пока несовершеннолетним не делают прививки от коронавируса, через них действует устойчивый канал передачи инфекции.

– У учащейся молодежи число социальных контактов очень высокое: в учебных заведениях находятся в замкнутых помещениях, общаются и между собой, с педагогами и преподавателями, и в неформальных молодежных группах, потом возвращаются в свои семьи, – уточнил ученый, его цитирует агентство ura.ru.

Иммунолог высказал мнение, что как раз из-за этого пандемия может не заканчиваться.

Тем временем Скулачев добавил, что из-за роста числа привившихся людей вирус ищет пути дальнейшего распространения и находит их через молодых. Он привел в пример другие страны, где разрешили вакцинировать подростков, в итоге снизились темпы передачи COVID-19.

– Во всех цивилизованных странах вакцинируют подростков. В этом нет ничего необычного, – сказал биолог.

Он отметил, что молодежь легко переносит коронавирус, но из-за безответственности так же просто его распространяет.

– Заболело горло, кашель, сопли, ты с удовольствием пойдешь в гости к бабушке и куда-то потусоваться, – пояснил ученый.

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