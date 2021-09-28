«Местные могли дать ключи от своего дома, чтобы мы переночевали» 28.09.2021, 8:15

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Белоруска рассказала о своей поездке в Чечню и Дагестан.

Татьяна любит путешествия самой нежной любовью. И периодически эта любовь приводит ее в не самые привычные для туристов места. Однажды она просто наугад ткнула пальцем в карту — так случилось путешествие автостопом по Казахстану. Татьяна уверена: нераскрученные маршруты тоже могут быть очень крутыми. В конце августа она уехала подтверждать эту теорию в Чечню и Дагестан. Теперь вернулась и рассказывает про интересные места, лайфхаки для туристов, цены и чеченские подкаты, пишет onliner.by.

«Обычно два-три месяца в году провожу за пределами Беларуси»

В обычное время Татьяна работает массажистом в Минске, на прошлой неделе ловила крабов в Мурманске, а сейчас увлеченно рассказывает про чеченско-дагестанский трип. Из-за коронавируса и авиаблокады выбор путешествий у нас не такой большой. Возможно, это повод осмотреться и попасть, например, в такие пейзажи.

Но у Татьяны был свой мотив для этой поездки: увидеть что-то необычное. Так она съездила в 33 страны и множество регионов России.

— Работаю массажистом на себя, поэтому есть возможность брать отпуск в любое время и куда-то уезжать. Путешествие — это мое основное хобби. Обычно два-три месяца в году нахожусь за пределами Беларуси. Люблю смотреть нераскрученные места, последние пять лет езжу не с турфирмами. Иногда смотрю видео блогеров, которые ездят в места, где нет толп туристов, и тоже собираюсь в этот регион.

Чаще всего отправляюсь в поездку с людьми, которых нахожу в интернете, иногда одна. В это путешествие в Дагестан и Чечню поехали вместе с молодым человеком, чтобы заодно проверить наши отношения и посмотреть, действительно ли там так опасно и дико, как считают некоторые.

Судя по Instagram Татьяны, в некоторых путешествиях экстрима хватает.

— Мама уже привыкла, что я еду в странные для обычного человека места. Но я такой человек, иду наперекор всему, захотела — сделала. Так что мамина реакция примерно такая: «Если это твой выбор, то поезжай, но я буду волноваться, и желательно, чтобы ты была на связи». Она привыкла, что я могу уходить в горы на 10—20 дней и все это время быть без связи.

Друзья, коллеги и клиенты к моему увлечению относятся положительно, вижу, что многие вдохновляются. Хотя кто-то и говорит: «Очень круто за тобой наблюдать, но я бы в такое не поехал».

Что смотреть в Чечне и Дагестане. Краткий гайд

Путешествие было рассчитано на 24 дня. Из Минска в Москву и обратно добирались на быстрой «Ласточке», дальше из российской столицы летели в Махачкалу.

Там начинался автостоп.

Маршрут был такой: Махачкала — бархан Сарыкум — Сулакский каньон — Хунзах и водопад Тобот — ущелье «Каменная чаша» — села Гоор и Кахиб — село Гуниб — водопад Чирхалю — город Дербент и гора Маяк. Дальше Чечня: высокородное озеро Кезенойам — село Шатой — село Нохч-Келой — водопады и прочая красота в Ахкитиай — Грозный. Весь этот маршрут проехали автостопом. Из грозного в Москву возвращались на самолете.

Показываем красивое в пути. Например, бархан Сарыкум — второй по величине в мире. Больше есть только в Сахаре! Можно смело включать в маршрут.

Сулакский каньон с бирюзовой водой — одна из самых популярных достопримечательностей в Дагестане.

Аул-призрак Гамсутль на высоте 1,4 тыс. километров над уровнем моря. Последний житель этого села умер в 2015 году.

«Гоорский Язык тролля»! Перед этим фото были 10 километров по серпантину вверх.

Нихалойские водопады. Кто не любит красиво падающую воду?

— Мне интересна природа, я не очень большой любитель архитектуры. Поэтому маршрут был составлен так, чтобы мы максимально могли наслаждаться какими-то видами, горами и быть в уединении, — поясняет Татьяна. — Самое классное — когда едешь автостопом, люди всегда подсказывают какие-то нетуристические, дикие классные места, о которых знают, допустим, только горцы. Сложилось впечатление, что Дагестан как туристическое направление набирает обороты, там активно идет строительство комплексов, можно предположить, что в ближайшие два-три года станет больше мест для путешественников. И этим Дагестан отличается от Чечни, куда туристы в принципе особо не заезжают.

Столицы регионов не выглядят как мегаполисы. Наверное, Махачкала — одна из самых невзрачных столиц регионов, которые я видела. Больше одного дня там делать нечего. Туда стоит приехать только для того, чтобы поставить галочку «Я был в Махачкале». Лучше уезжать и смотреть другие места, природу.

В целом путешествие обошлось примерно в $800 на двоих. Из этой суммы билеты на поезд и самолет вместе с ПЦР-тестами стоили около $400. Еще $400 потратили на кафе, продукты, фрукты.

— Местные жители часто звали домой, угощали чаем и кормили. Поэтому можно путешествовать и при этом тратить столько же, сколько бы ты тратил, находясь в Беларуси. Машины перед автостопщиками останавливаются за пару минут, больше пяти минут не стояли. Наверное, ни в каком другом регионе это не происходило так быстро. И в целом люди очень гостеприимные, готовы были специально сделать крюк в 50 километров, чтобы доставить туристов куда им надо. Когда говорили, что мы белорусы, чувствовалось очень теплое отношение.

Мы изначально собирались ночевать в основном в палатках. Но когда мы ехали с местными жителями и было достаточно поздно, они приглашали к себе домой. Поэтому восемь ночевок было с местными в их семьях. Они давали нам ключи от своего дома, чтобы мы переночевали, а сами уходили к соседям или родственникам.

Оборудованных кемпингов в Чечне и Дагестане немного, но палатку можно поставить практически на любой территории.

— Мы чувствовали себя в безопасности, потому что понимали: местные жители не причинят нам вреда — наоборот, они скорее подойдут и спросят, все ли в порядке, нужно ли нам место для ночлега. Больше испугало, что в Чечне есть медведи, поэтому нам советовали ставить палатки ближе к домам.

Мир живет с осознанием ужаса коронавируса, а что Чечня? А ничего. Местные особо не волнуются по этому поводу, говорит Татьяна, за всю поездку видели только одного человека в маске. Наверное, он надел ее только потому, что это было массовое мероприятие — празднование дня дынь и арбузов.

— Спрашивали у местных насчет этой темы, но, возможно, они как-то не осознают опасность. Многие болели (и тяжело), у многих умирали близкие или родственники.

На дверях магазинов висят предупреждения не то чтобы без маски не входить, а без справки о вакцинации не входить. Но тем не менее люди заходят в магазины без масок, и никто им ничего не говорит. Наверное, потому что и у продавцов масок нет

«Сервис для туристов пока в зачаточном состоянии»

С кафе и прочими туристическими радостями пока напряженка, признает Татьяна.

— Сервис там пока что еще в таком зачаточном состоянии. Кафе как таковых в мелких населенных пунктах нет, либо они еще только строятся. Если хочешь поесть, то надо идти в магазин либо в дом к человеку и попросить продать фруктов или поесть. Никто не откажет, здесь к туристам особое отношение. Мы ходили покупать арбуз, а нам его подарили: «Вы же гости! Какое продавать?»

Конечно, как у туристов, которые ночуют в палатках, у нас с собой были котелки, горелки и еда, которую мы готовили сами. В столицах попроще, там есть кафе с национальной кухней.

Самый большой чек был в Махачкале — чуть больше 40 белорусских рублей на двоих. В мелких городках спасали столовые. Салат, горячее и компот обходились в 10 рублей.

Вот еще немного цен:

Шаурма — 3,5—4 рубля.

Виноград — 1,7—2 рубля за килограмм.

Дыни — 1,4 рубля за килограмм.

Арбузы — 35—60 копеек за килограмм.

Свежий инжир — 5,2—8,6 рубля за килограмм.

Помидоры, яблоки, огурцы, перец, груши — все по 3,5 рубля за 3 килограмма.

Персики, нектарины — 5,2 рубля за килограмм.

Кизил — 4 рубля за килограмм.

Кофе дагестанцы не пьют, вместо этого у них много чаев. Пачку можно купить за 5—7 рублей.

— Из того, что удивило, — суп из семи злаков в Махачкале: нут, чечевица, перловка, горох, еще что-то, разбавленное куском баранины. В целом ничего сверхъестественного, по вкусу как будто собрали в тарелку все, что было на кухне. Практически вся кухня состоит из двух ингредиентов: теста и мяса. Мужчинам понравится, потому что еда вся жирная, калорийная. Основными блюдами считаются хинкал и чуду (лепешки с начинкой).

Мой молодой человек был в восторге, ему все было вкусно. Мне, как девушке, которая всегда придерживается диеты, дома ест отварные овощи и так далее, эта еда не зашла.

А как дела с шопингом? Похоже, надо знать подходящие места.

— Мы были на самом большом рынке в Грозном. Это обычная советская барахолка, где вроде бы есть все, но очень низкого качества. Поэтому насчет топиться там — скорее нет, чем да. Но мы и не преследовали такой цели, за шопингом скорее стоит ехать в Европу.

«Ночных тусовок а-ля Зыбицкая нет»

Ночной жизни в привычном понимании — с тусовками и клубами — в этом регионе нет.

— В Махачкале молодые люди приходят на берег моря, занимаются на турниках, общаются. В Грозном вечером люди выходят на пешеходные улицы, сидят в кафе, но ночных тусовок а-ля Зыбицкая, как мы привыкли, там нет. Местные молодые парни рассказывают, что им просто нравится вечером садиться в машину, ехать в горы и смотреть на звездное небо. Или просто кататься на машине.

На улице в сторону девушек косых взглядов нет, говорит Татьяна. И в Чечне к их внешнему виду относятся лояльнее, чем в Дагестане.

— Перед поездкой я читала, что лучше, если женщина ходит в длинном платье, в одежде без декольте, с длинными рукавами. Я не всегда соблюдала эти каноны. Если знала, что это туристическое место, то могла быть в шортах и майке, и это воспринималось нормально.

Дагестанцы более суровы в этом плане. Мой молодой человек был в шортах, и большинство людей, с которыми мы ехали в машине, делали замечание по этому поводу, несмотря на то что он парень. Говорили, что не позволяют себе быть в таком виде дома при детях, ходят в штанах. Местные женщины чаще всего в длинных платьях и с косынкой на голове.

Когда мы ехали в машине в Дагестане, обязательным условием было, чтобы женщина садилась сзади, спереди может сесть только мужчина. Когда я с кем-то фотографировалась, мужчины держались от меня на расстоянии, чтобы не задеть плечом или не было какого-то другого прикосновения.

В Чечне проще, люди там открытые, дружелюбные, мы шутили на разные темы, я чувствовала себя как дома.

Там уже можно садиться на переднее сиденье, и фото местные делали свободно, просили Instagram и потом первыми писали мне.

Как таковых подкатов не было, потому что я была с молодым человеком. Но потом могли прийти сообщения в Instagram в духе «А когда ты приедешь в следующий раз?», «А приезжай одна или с подругой». Вот примерно так выглядит чеченский подкат.

Как готовиться к такому путешествию?

Кроме самой палатки, в такое путешествие лучше взять спальники (по сезонности), коврики, пауэрбанк, дождевик, фонарик, а также все, что понадобится для приготовления еды, перечисляет Татьяна.

Можно оставить дома ноутбуки, планшеты, электронные книги, зонт, самогревы и фольгу-одеяло (при условии, что взята подходящая одежда).

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