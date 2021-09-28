Северная Корея произвела запуск неизвестного объекта 3 28.09.2021, 8:18

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Пуск произошел в сторону моря у восточного побережья.

Северная Корея запустила неизвестный объект в сторону моря у своего восточного побережья почти через две недели после испытания новой ракеты системы железнодорожного базирования, заявили военные Южной Кореи, не предоставив больше никаких деталей, передает «Голос Америки».

Агентство Kyodo News сообщило, что в японском правительстве считают, что Северная Корея испытала баллистическую ракету.

Информация появилась после заявления посла Северной Кореи в ООН, в котором он призвал Соединенные Штаты отказаться от «враждебной политики» по отношению к Пхеньяну. Северокорейский дипломат добавил, что никто не может отрицать право его страны на самооборону и на испытание оружия.

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