Экономика Беларуси уже начала захлебываться, а впереди — еще санкции 28.09.2021, 8:24

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В стране — наименьший в регионе рост ВВП.

Последний кризисный квартал, где еще ощущались последствия пандемии – это I квартал 2021-го – статистика более половины государств еще фиксировала минусовой индекс ВВП, пишет «Инфобанк».

Таким образом, мировой ковид-кризис продлился ровно 1 год – 4 квартала, со II квартала 2020-го по I квартал 2021-го, и сейчас уже все страны показывают прирост в экономике, но некоторые страны – даже очень значительный прирост.

Рекордсмены прироста – это: Грузия, Молдова и Черногория. Там квартальный индекс ВВП (реальный рост экономики во II квартале 2021-го относительно II квартала 2021-го) близок, и даже выше 20%, а в Грузии – вообще почти 30%.

Тройка стран, где экономика выросла меньше всего – это Украина, Кыргызстан и Беларусь.

Беларусь стала аутсайдером рейтинга II квартала по реальному росту ВВП: у Беларуси он – наименьший среди 23 стран СНГ и Новой Европы: +5,4% (предварительный расчетный).

Таким образом, еще до санкций, в Беларуси сейчас худшая в регионе динамика ВВП.

Но есть нюанс.

Надо быть объективным: такой значительный плюсовой индекс ВВП во II квартале 2021-го во всех странах имеет, прежде всего, чисто статистическое объяснение, а именно: низкую сравнительную базу, даже очень низкую. Но не для Беларуси.

Ведь ровно год назад, во II квартале 2020-го, с которым и идет статистическое сравнение, было сильнейшее падение экономики во всех странах в мировой ковид-кризис.

И в Беларуси падение ВВП было наименьшим в регионе: в Беларуси не вводили локдаун, как это делали другие страны в ковид-пандемию, это привело к росту смертности населения Беларуси, сейчас нету даже соответствующей статистики у Белстата, ее перестали публиковать.

А наибольшее падение тогда было в Черногории, которая сейчас среди лидеров прироста.

И если рассчитать цепной квартальный индекс ВВП IIквартала за 2 года (2021-й к 2019-му), что дает возможность увидеть рост (падение) экономики относительно доковидного года, то можно увидеть, как на самом деле страны прошли ковид-кризис.

И получилось, что экономика Беларуси, все же, выросла – на 1,9% (ВВП II квартала 2021-го к ВВП II квартала 2019-го).

Но Грузия – лидер роста к кризисному II кварталу 2020-го – остался лидером и здесь: ВВП II квартала вырос за 2 года на 12,7%.

В тройке лидеров реального роста экономики еще: Сербия и Эстония.

Тройка аутсайдеров – Черногория (пострадавшая больше других от сокращения туризма в локдаун), Украина и Кыргызстан, чья экономика упала больше всех за 2 года.

Как выглядело падение ВВП в мировой экономический ковид-кризис, и его посткризисное восстановление – рост экономики, можно увидеть на графиках квартального индекса.

В Беларуси еще до пандемии был низкий рост ВВП. Зато падение в мировой ковид-кризис – небольшое из-за отказа от локдауна. Но и восстановление – очень медленное.

В Латвии падение в ковид-кризис было наибольшее среди стран Балтии. Зато там сейчас – самый большой посткризисный восстановительный рост.

В Литве экономика до ковид-кризиса росла быстро. И падение в кризис там относительно небольшое, а восстановительный рост – большой. Поэтому за 2 года ВВП там увеличился.

В Польше падение ВВП было зафиксировано впервые за все годы постсоциалистического после реформенного ее развития. Но восстановление оказалось больше падения.

В России тоже посткризисный восстановительный рост – больше кризисного падения. Во многом это – результат динамики мировых цен на нефть: в кризис они очень сильно упали, а сейчас – уже даже выше, чем было до кризиса.

В Украине было наибольшее среди стран-соседей Беларуси падение ВВП (II квартал 2020-го кII кварталу 2019-го). Но восстановление оказалось существенно меньшим.

Но в некоторых странах падение было еще больше. Особенно в южных государствах СНГ – Армении, Грузии, Молдове.

Но и восстановление там – очень быстрое, особенно в Грузии: ковид-ограничения сняты, и пошел поток в самую динамичную отрасль – туристическую.

Годовой индекс ВВП

За скользящий год, последние 4 квартала (с III квартала 2020-го по II квартал 2021-го) – чуть больше, чем половине странах нашего региона вышел плюсовой индекс ВВП, в остальных – остался пока минусовой (к периоду «III квартал 2019-го – II квартал 2020-го).

Лидеры региона по величине индекса годового ВВП – Словения, Сербия, Эстония.

Аутсайдеры – Черногория, Кыргызстан, Армения.

Динамика скользящего годового индекса ВВП в отдельных странах – на графиках.

Беларусь, Латвия, Литва.

Польша, Россия, Украина.

Армения, Грузия, Молдова.

Лидеры и аутсайдеры региона по росту экономики за 5 лет

Если же смотреть более длительный срок, за последние 5 лет (за 20 кварталов), то среднее значение всех скользящих годовых индексов за все это время покажет – как изменилось за эти 5 лет экономическое состояние стран.

И окажется, что самые быстро растущие страны последних 5 лет – восточноевропейские из Новой Европы: Румыния, Польша, Литва и Эстония.

Меньше всего выросли страны – Черногория (из-за сильнейшего падения в ковид-кризис, остановивший главную отрасль страны – туристическую), Беларусь и Россия.

А единственная страна, в которой за 5 лет реально сократилась экономика – Азербайджан, самая зависимая в регионе от экспорта нефти и газа, и потому больше всех упавшая от низких цен на нефть в кризис.

Но ковид-пандемия в Европе близится к завершению, цены на нефть выросли до 3-летнего максимума. И, значит, у «соседей» Беларуси по «аутсайдерству» в динамике экономики за 5 лет – у Азербайджана, Черногории и России – пойдет подъем ВВП.

Беларуси же, наоборот, светит падение с началом действия санкций. И если даже еще до санкций динамика ВВП за 5 лет была одной из худших в регионе, то с санкциями Беларусь может оказаться абсолютным аутсайдером.

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