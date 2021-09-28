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Партизаны площади Перемен нанесли удар по банде Эйсмонт, Баскова и Шакуты

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  • 28.09.2021, 8:27
  • 7,016
Партизаны площади Перемен нанесли удар по банде Эйсмонт, Баскова и Шакуты

В Минске даже стены «заговорили», чтобы донести до людей правду.

Партизаны площади Перемен не дремлют, сообщает «Менск разам!».

В Минске появились наклейки с информацией о бандитах группировки Эйсмонт, Баскова и Шакуты, чьи лица и фамилии стали известны благодаря сливам кибер-партизан и независимым расследованиям.

«Стены - наши СМИ! Беларусы должны знать в лицо убийц Романа Бондаренко», — заявили партизаны.

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