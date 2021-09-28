Партизаны площади Перемен нанесли удар по банде Эйсмонт, Баскова и Шакуты

Партизаны площади Перемен нанесли удар по банде Эйсмонт, Баскова и Шакуты1
- 28.09.2021, 8:27
- 7,016
В Минске даже стены «заговорили», чтобы донести до людей правду.
Партизаны площади Перемен не дремлют, сообщает «Менск разам!».
В Минске появились наклейки с информацией о бандитах группировки Эйсмонт, Баскова и Шакуты, чьи лица и фамилии стали известны благодаря сливам кибер-партизан и независимым расследованиям.
«Стены - наши СМИ! Беларусы должны знать в лицо убийц Романа Бондаренко», — заявили партизаны.