Саакашвили из Киева летит в Тбилиси 2 28.09.2021, 8:31

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Фото: РБК-Украина

Экс-президента Грузии сопровождает его мать.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что купил билет до Тбилиси на 2 октября, когда в стране будут проходить выборы в местные органы власти. Об этом в понедельник, 27 сентября, он сообщил на своей странице в Facebook.

В своем обращении к подписчикам, политик заявил, что "решается вопрос спасения Грузии, выживания, что подтолкнуло его взять билет на вечер 2 октября, чтобы вылететь из Киева в Тбилиси".

"Я делаю это не для себя, у меня нет личных амбиций и желания занимать должность, я действительно не собираюсь бороться за это, но я собираюсь бороться за то, чтобы у наших детей было будущее", - сказал он.

Кроме этого, бывший президент опубликовал скриншот электронного билета, из которого следует, что Михаил Саакашвили и Гиули Аласания (так зовут его мать) вылетят из киевского Борисполя в 19.20 и прилетят в международный аэропорт Тбилиси в 23.45, 2 октября.

Саакашвили возглавлял Грузию в период 2008–2013 годов. После поражения на очередных выборах в 2013 году он покинул страну. Уже почти шесть лет политик является гражданином Украины.

Напомним, Украина экстрадировала в Грузию бывшего начальника Департамента военной полиции Минобороны Грузии Мегиса Кардаву времен президентства Михаила Саакашвили - его обвиняют в пытках и хищении бюджетных средств.

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