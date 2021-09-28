Белорусские рабочие получили еще один веский повод бастовать 28.09.2021, 8:46

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фото: nn.by

Беларусь впервые вошла в топ-10 стран с худшими правами для трудящихся.

В десятку стран с худшими условиями для трудящихся в 2021 году входят Бангладеш, Беларусь, Бразилия, Колумбия, Египет, Гондурас, Мьянма, Филиппины, Турция и Зимбабве .

Об этом говорится в Глобальном индексе прав Международной Конфедерации профсоюзов (МКП) за 2021 год. Согласно ежегодному Глобальному индексу прав МКП, злоупотребления правом на забастовку, право создавать профсоюзы и вступать в них, право на профсоюзную деятельность и гражданские свободы, а также право на свободу слова и собраний достигли восьмилетнего максимума, сообщает thinktanks.by.

Как отмечается в индексе, среди главных проблем, с которыми сталкиваются рабочие в Беларуси, недопущение забастовок и собраний, произвольные аресты, препятствия в регистрации профсоюзов.

«Рабочие места становятся менее безопасными в результате усиления ограничений на профсоюзную деятельность в Беларуси, Колумбии, Камбодже и Мьянме», - говорится в отчете.

Авторы индекса констатируют, что «2021 год - это год, когда демократия подверглась новой атаке, поскольку количество стран, препятствовавших регистрации профсоюзов, увеличилось с 89 в 2020 году до 109, а количество стран, где свобода слова и собраний была лишена или ограничена, увеличилась с 56 в 2020 году до 64 в этом году».

Восьмое издание Глобального индекса прав трудящихся МКП оценивает 149 стран по степени уважения прав трудящихся. Основные выводы индекса неутешительны и показывают, что серьезные проблемы возникают во всем мире:

87 процентов стран нарушили право на забастовку.

79 процентов стран нарушили право на ведение коллективных переговоров.

74 процента стран лишили рабочих права создавать профсоюзы и вступать в них.

Количество стран, препятствовавших регистрации профсоюзов, увеличилось с 89 в 2020 году до 109 в 2021 году.

Две новые страны вошли в десятку худших для рабочих (Беларусь и Мьянма).

Число стран, которые отрицали или ограничивали свободу слова, увеличилось с 56 в 2020 году до 64 в 2021 году.

Рабочие подверглись насилию в 45 странах.

Рабочие не имеют доступа к правосудию или имеют ограниченный доступ к нему в 65 процентах стран.

Рабочие подверглись произвольным арестам и задержаниям в 68 странах.

Профсоюзные деятели были убиты в шести странах: Бразилии, Колумбии, Гватемале, Мьянме, Нигерии и Филиппинах.

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