Эксперт: Диктатор Лукашенко остался без армии 28.09.2021, 8:57

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Что на самом деле происходит в вооруженных силах Беларуси.

Министерство обороны Беларуси регулярно проводит тактические учения, в которых принимает участие относительно небольшое количество военнослужащих, численностью до батальона. При этом СМИ наших соседей хранят гробовое молчание. Такое пренебрежительное отношение к белорусской армии объясняется очень просто: наши ближайшие соседи прекрасно понимают, что собой представляет армия Беларуси без поддержки РФ.

«Заинтригованные таким молчанием, мы решили самостоятельно разобраться в результатах военного строительства Александра Лукашенко, как Верховного главнокомандующего Республики Беларусь», — пишет эксперт Сергей Санько в статье для сайта bolkunets.org.

Меньше армии

Военный актив, полученный Беларусью в наследство от СССР, был просто громаден. Армейским имуществом, хранившимся в Беларуси, можно было оснастить минимум три полноценных армии. Судите сами, после Беловежской пущи в Беларуси остались 294 самолета, 80 ударных вертолетов, 1615 артиллерийских систем, 1800 танков, 2600 бронированных машин и около 60 ракетных комплексов средней дальности. Вот с наследством ПВО Беларуси повезло меньше. Располагаясь «в глубине» оборонительных порядков СССР, Беларусь не успела получить современные системы ПВО. Оборону неба бывшей советской республики обеспечивали устаревшие комплексы С-200, С-75, С-125, и войсковое ПВО — С-300В и Бук, причем войсковые «трёхсотки» были в незначительном количестве, не более двух полков. Благо, относительно современные комплексы ПВО С-300 были поставлены из России в середине нулевых, в количестве 20 дивизионов или 80 пусковых установок.

Содержать армаду Белорусского военного округа в независимой Беларуси не было ни смысла, ни денег, поэтому спустя несколько этапов сокращений в армии осталось 65 тыс. человек из первоначальных 280 тыс.

Цифра 65 тыс. не отражает реального количества военнослужащих, поскольку 14,5 тыс. из них являются гражданским персоналом. Итого, в активе Министерства обороны всего 50 тыс. человек. Такого количества военнослужащих не хватит даже для укомплектации самой маленькой армии, максимум на небольшой армейский корпус.

При этом армию Беларуси можно по праву назвать офицерской: на 25,6 тыс. солдат и сержантов в армии приходится 14,5 тыс. офицеров и 6,8 тыс. прапорщиков, то есть на двух солдат у нас один офицер.

В структуре наших вооруженных сил есть пять родов войск:

сухопутные войска — 16,5 тыс. человек;

ВВС и войска ПВО —11,5 тыс. человек;

силы специальных операций — 6 тыс. человек;

транспортные войска и территориальные войска.

Много это или мало зависит от внешнеполитической обстановки и наличия угроз со стороны прилегающих государств.

Если взять наших соседей Польшу и Украину, у которых сложились весьма непростые отношения с режимом, то численность их вооруженных сил составляет 250 и 255 тыс. человек соответственно. Причем Польша начала наращивать свою армию с 2013 года, нарастив ее со 120 тыс. до 250 тыс. к 2021 году. Ситуация Украины читателю также известна: после драматических событий 2014 года численность армии была увеличена со 168 тыс. до 255 тыс. человек.

Слабее Литвы

Состояние вооруженных сил определяется не только количеством военнослужащих, но и выделяемым на содержание армии бюджетом, а по этому показателю Беларусь на порядок уступает своим соседям. Годовой бюджет вооруженных сил Польши в 2020 году составил $11,6 млрд, на программу модернизации вооружений запланировано потратить $55 млрд. В нее включены закупки истребителей пятого поколения F-35 и модернизированных танков Abrams M1A2 SEPv3. Украинское войско содержится немного скромнее — $4,171 млрд. 20 сентября президент Зеленский своим указом утвердил решение об увеличении финансирования сектора безопасности и обороны, которое в 2022-м должно составить $12 млрд, из них на содержание ВСУ выделено около $5,5 млрд.

В этом отношении состояние армия Беларуси выглядит еще более удручающим, чем ее численность. Годовой бюджет вооруженных сил финансируется на уровне 1% ВВП и составляет всего $680 млн. По такому показателю войско Лукашенко может конкурировать только с Эстонией и Латвией. Даже маленькая Литва, доставившая диктатору множество проблем, утерла нос Лукашенко, и финансирует свои войска в два раза лучше – $1,2 млрд в год.

Виртуальное ополчение

Нежелание тратиться на собственную армию привело Лукашенко к весьма оригинальному (хоть и очень нелепому) решению. В Беларуси были созданы войска территориальной обороны численностью 120 тыс. человек. В обязанности этого военного суррогата входит охрана важных объектов, помощь в мобилизации резервистов, партизанская война и диверсии.

Войска территориальной обороны комплектуются способными к военной службе. жильцами административно-территориальных единиц, то есть прошедшими военную службу резервистами. Руководство войсками возложено на облисполкомы.

Однако, очковтирательство и показуха переплюнули здесь даже армейские масштабы. В созданное Лукашенко ополчение набирают далеко не на добровольной основе. Признаком любого создаваемого ополчения — как военизированного продолжения народного движения — всегда была идея. Ополчение, создаваемое для защиты государства, комплектуется из людей, которые в силу здоровья непригодны для службы в армии, но в силу собственных убеждений готовы защищать Родину, так было в войне 1812-го и во Второй мировой. Учитывая авторитет Лукашенко, колеблющийся на уровне 3%, сложно представить 120 тыс. граждан Беларуси, которые вступили в войска территориальной обороны из идейных соображений.

На самом деле эти войска существуют только на бумаге. По разнарядке облисполкомов туда набирают работников государственных предприятий, заводов, фабрик и колхозов, которым навязывают участие в принудительном порядке.

Возникает ощущение, что при создании войск территориальной обороны Лукашенко вдохновился историей партизанского движения Беларуси времен Великой Отечественной войны. Но, видимо, он забыл, что Беларусь освобождало от нацизма не партизанское подполье, загнанное немцами в леса и болота, а регулярная армия, которой у Лукашенко фактически нет.

Так что боеспособность, а самое главное реальность, этих войск вызывают большие сомнения.

Диктатор без армии

Анализируя основные показатели вооруженных сил РБ, сложно понять, на что рассчитывает Лукашенко с такой маленькой и недофинансированной армией. На протяжении многих веков сильная и многочисленная армия была неизменным атрибутом и предметом гордости всех диктаторов, опиравшихся на нее как в случае внутренних конфликтов, так и попыток соседей вразумить деспотичные режимы.

Возможно, Лукашенко рассчитывает на поддержку союзника – Российской Федерации, которая в рамках ОДКБ обязана предоставить военную помощь в случае конфликта. Но история показывает, что Россия способна действовать в отношении своих соседей весьма жестко и грубо, например, как это было с Грузией и Украиной. В таком случае белорусскую государственность защитить будет невозможно.

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