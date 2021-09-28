Цена нефти Brent превысила $80 за баррель впервые за три года

Цена нефти Brent превысила $80 за баррель впервые за три года2
- 28.09.2021, 9:25
Назван основной фактор роста стоимости «черного золота».
Стоимость нефти марки Brent на торгах Лондонской биржи ICE превысила 80 долларов за баррель — впервые с 23 октября 2018 года. Это следует из данных торгов.
По состоянию на 08:15 по Минску цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила 80,11 доллара за баррель. В ходе торгов стоимость барреля достигала 80,35 доллара.
Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали до 76,09 доллара за баррель.
Как отмечает «Коммерсант», основным фактором роста цен на нефть в последние недели является активное восстановление спроса на сырье на фоне недостаточных объемов добычи.
Стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research Михаил Шейбе считает, что в зимние месяцы дефицит нефти может вырасти еще сильнее на фоне перехода на нее части потребителей газа, стоимость которого выросла с начала лета почти в три раза и находится возле исторических максимумов.