Назван витамин, который больше всего способствует здоровью «органа долголетия» 28.09.2021, 9:27

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Медики провели эксперимент с участием 80 женщин.

Эксперты выяснили, что витамин D является важнейшим для хорошего состояния кишечника, пишет cursorinfo.co.il.

Известно, что витамин D необходим для правильного функционирования организма. Он укрепляет иммунную систему, поддерживает здоровье костей, мышц, а также сердца и кровеносных сосудов. Недавние исследования также показали, что витамин D связан со здоровьем кишечника, который часто называют главным органом долголетия.

В ходе эксперимента с участием 80 женщин было установлено, что после 12 недель приема 50 тысяч МЕ витамина разнообразие кишечной микробиоты значительно улучшилось.

Результаты были опубликованы в журнале Scientific Reports. Важно отметить, что участники исследования употребляли 50 тысяч МЕ витамина в неделю, а не в день. Согласно общепринятым нормам, взрослый человек должен ежедневно получать не менее 15 мкг этого вещества (600 МЕ). Для людей старше 70 лет норма увеличивается до 20 мкг (800 МЕ).

Исследование также выявило улучшение функции почек и печени из-за повышенного уровня кальция в крови (организм использует витамин D для усвоения этого минерала).

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