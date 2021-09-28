Путин с помощью Шойгу готовится «отступать» в Сибирь 12 Телеграм-канал «Сито Сократа»

28.09.2021, 9:35

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Зачем главе Кремля запасная база за Уралом?

Никакие видимые политические изменения в обозримом будущем Путин добровольно проводить не планирует, и вся его деятельность будет концентрироваться на попытке спокойно царствовать. Для российского общества это означает полное исключение народа от участия в политических процессах. Не зря глава Госдумы Володин, продвигающий тезис о вечном Путине, сохраняет свой пост. «Нам всем необходимо сделать все, чтобы Путин оставался нашим президентом как можно дольше», – вот, пожалуй, единственная задача для существующей политической машины РФ. При этом она возводится в национальный интерес России, в ее традиционную ценность!

О крайних формах пренебрежения к Госдуме со стороны Путина свидетельствуют материалы его встречи с лидерами предвыборного списка «Единой России». Путин сам признает, что к правящей ЕР много претензий, но, по его мнению, на это можно наплевать, ведь «это само собой разумеется, для правящей партии – просто неизбежно, так и должно быть». Главное заполучить конституционное большинство, и его удерживать, чтобы в будущем праздновать победу на «развалинах крепости побежденного врага». Кто этот враг не уточняется, но без него путинизм, как и любой диктаторский режим, существовать не может.

Также бросается в глаза путинская директива к четырем из пяти первых лиц списка ЕР не идти в стены парламента, а работать "комиссарами" в специальных комиссиях самой партии. Так, Шойгу посылают руководить партийной комиссией по развитию Восточной Сибири; Лаврова – комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Относительно персонажей мелкого калибра, а именно Шмелевой и Проценко, то им «вверили» комиссии по образованию и науке, а также по здравоохранению. Но их деятельность, в отличие от тяжеловесов, скорее всего, станет имитационно-декоративной.

Подобный подход указывает на воссоздание советской модели, где КПСС, на базе статьи 6 конституции 1977 года, выполняла роль «руководящей и направляющей силы советского общества, была ядром его политической системы…» Похоже «Единая Россия» желает примерить на себе подобную роль, так что ждем новых голосований на пеньках для закрепления ее монопольного положения. Не исключено, что Путин после этого объявит себя ее генсеком, и дело в шляпе.

Здесь встает резонный вопрос: а как же трансфер власти, и зачем эти все "таежные романы" Путина с Шойгу. Все эти сентябрьские хождения по тайге, катания на катере, встречи с маралами и совместное поедание щучьей ухи возле палатки с рисованным камином. О чем вообще это все?

Путин с помощью Шойгу готовит себе какую-то запасную базу в Сибири. В августе появилась шойгинская идея построить в Сибири «три, а лучше пять крупных научно-промышленных, экономических центров, проще говоря – городов с населением 300-500 тысяч, лучше – до миллиона человек». Это не только освоение триллионов бюджетных рублей, но вызов европейскому вектору развития России. Для воплощения данной утопии в жизнь нужны очень большие людские ресурсы, где-то 10-15 млн. человек. И новые «трудовые отряды» будут формироваться из «соотечественников». Под прицел попадают не только белорусы, но и украинцы, ведь Шойгу хочет прослыть новым Столыпиным, и соответственно ему нужно много дополнительного людского ресурса. Паспортизация, а также запуск чисток старых элит в оккупированном Крыму лишь первые ласточки на этом пути.

Пока в Кремле обдумывают «сибирский распил» в самой стране назревает дефицит продовольствия. О массовом голоде пока речь не идет, но засухи и наводнения привели к неурожаю зерновых и картофеля, и делают эти товары для «глубинного народа» в буквальном смысле золотыми. Однако после «успешных» выборов на мелкие проблемы электората можно закрыть глаза, ведь впереди – «Сибирь наш»!

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