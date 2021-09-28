Белорусские пограничники избили сирийских беженцев и забрали у них деньги 15 28.09.2021, 9:52

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В Минск мигранты прилетели из Иордании.

Белорусские силовики неоднократно задерживали мигрантов по дороге к польской границе. По словам сирийских мигрантов, во время проверки пограничники забрали у них часть денег, а одному из мужчин сломали челюсть, сообщает польское радио RMF FM.

Сирийцы рассказали польским журналистам, что в Минск они прилетели из Иордании, где жили несколько лет. На такси они поехали к польской границе, и по дороге их якобы несколько раз задерживали белорусские силовики.

Мужчины заявили, будто силовики их грабили и избивали. Потом их высадили на границе и показали, куда идти дальше.

Мигранты нелегально добрались в Польшу, где их задержали польские пограничники. Одного из сирийцев доставили в больницу: у него была сломана челюсть. Остальные согласились на штраф. Украинского водителя, который помогал мигрантам перейти границу, арестовали и обвинили в причастности к организации незаконного пересечения границы.

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