Белорусские пограничники избили сирийских беженцев и забрали у них деньги

Белорусские пограничники избили сирийских беженцев и забрали у них деньги15
- 28.09.2021, 9:52
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В Минск мигранты прилетели из Иордании.
Белорусские силовики неоднократно задерживали мигрантов по дороге к польской границе. По словам сирийских мигрантов, во время проверки пограничники забрали у них часть денег, а одному из мужчин сломали челюсть, сообщает польское радио RMF FM.
Сирийцы рассказали польским журналистам, что в Минск они прилетели из Иордании, где жили несколько лет. На такси они поехали к польской границе, и по дороге их якобы несколько раз задерживали белорусские силовики.
Мужчины заявили, будто силовики их грабили и избивали. Потом их высадили на границе и показали, куда идти дальше.
Мигранты нелегально добрались в Польшу, где их задержали польские пограничники. Одного из сирийцев доставили в больницу: у него была сломана челюсть. Остальные согласились на штраф. Украинского водителя, который помогал мигрантам перейти границу, арестовали и обвинили в причастности к организации незаконного пересечения границы.