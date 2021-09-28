Мнение: В большой игре марионетке Лукашенко нет места, исполнителей обычно убирают 3 28.09.2021, 10:02

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фото: ТАСС

Что означает срочный вызов в Сочи и «сюрпризы» на границе.

После возвращения из Сочи Лукашенко ожидаемо начал рассказывать про "мигрантский кризис", к которому "он не имеет никакого отношения".

Это даже смешно. За несколько дней до встречи он говорил абсолютно обратное. Это подтверждает наш тезис, что Европа за ситуацию на границе начала в недовольном тоне разговоривать с РФ, сказав, чтобы те разобрались со своим союзничком, пишет телеграм-канал CYNIC

Тем важнее становится эта встреча с учетом подтвердившейся раскладки по Германии - коалиция будет включать "антилукашенковский блок", а "партия Меркель" становится более слабой и менее влиятельной в этом формате. Теперь метод "согласуем с РФ" будет противоречивым, потому что подобная модель не вызывает поддержку немцев.

Борясь на электоральном поле за сохранение голосов, новая коалиция будет иметь красивую цель в лице крушения режима Лукашенко, поскольку это прекратит гуманитарную катастрофу с мигрантами на границе. И "победа над диктатором и террористом" станет взрывным аккумулятором рейтинга.

Ощущая подобные немецкие настроения, Россия пытается перестроить внешний нарратив, тем самым оказывая давление на Лукашенко, который экстренно созывает свиту, которой начинает вещать, что это не мы виноваты - виновата Европа. Стрелки движутся по кругу. Если эта практика продолжится, то следующим заявлением Европа должна обвинить Россию, которая опять даст оплеуху ненаклоняемому. Так что подобные переадресации лишь ускоряют новые унижения аграрного схематозника.

Но ситуацию на границе регулировать колхозники пока не будут - это будет означать капитуляцию как для организаторов, так и для вдохновителей.

Поэтому Лукашенко уходит вообще в другое русло - он рассказывает, что проблема вообще не в Беларуси, а в Польше, которая "находится под американским зонтиком", чем "создает огромные проблемы для Евросоюза".

Провокация на границе с ЕС - это способ сместить акценты, но эта же провокация вызовет дополнительный виток внешнего давления, из-за чего Лукашенко зажмут в тиски внешние интересы Европы и России.

Европа, пытаясь сохранить баланс и равновесие, и Россия, являясь источником хаоса, расплющат Лукашенко. Из этой игры ему следует выбираться, но он идет на сделку.

В итоге имеем 2 очевидных фактора:

1) Лукашенко в Сочи "под ковром" прижали настолько , что он начал мозаично отнекивается от любого своего участия в мигрантской "сделке".

2) Теперь, пытаясь обыграть мигрантский кейс, ожидая усиленного интереса главной страны ЕС, вдохновитель и исполнитель аферы постараются сместить прожектор с себя на Польшу и Украину. Для этого, возможно, готовится провокация на границе.

Так или иначе - в этой "большой игре" марионетке не будет места. "Исполнителей" обычно убирают.

Но провокация сама по себе иррациональна и мне кажется непонятной от слова совсем. После нее, конечно, повестка на неделю будет заполнена, но вскоре выйдут на организаторов и сообщников. И тогда станет понятно, что провокации не прекратятся, пока рельсы в лице Лукашенко окончательно не раздолбать.

Так что Россия, вынуждая Лукашенко на сделку с провокацией, удавку затягивает на полную.

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