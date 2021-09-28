Найдены новые потенциальные лекарства против коронавируса 28.09.2021, 10:05

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Они обладают спектром действия и против других серьезных заболеваний.

Международная группа ученых выявили потенциальные мишени для лекарств от различных заболеваний, включая рак, ревматоидный артрит и даже COVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Molecular Cell.

Когда в организм попадают вирусы или бактерии, активируется система комплемента — комплекса постоянно присутствующих в крови защитных белков, включая два разных мембранных рецептора, называемых C5aR1 и C5aR2. Хотя этот механизм необходим для борьбы с вредными патогенами, чрезмерная и продолжительная активация приводит к развитию воспаления и даже к опасным для жизни состояниям, таким как те, которые вызывают серьезные осложнения при COVID-19.

Исследователи раскрыли внутреннее устройство C5aR2 с помощью CRISPR и криогенной электронной микроскопии, что дало дополнительную возможность для терапевтического воздействия на COVID-19. Для лечения коронавирусной инфекции некоторые ученые уже пытаются заблокировать рецептор C5aR1, и уже проводятся клинические испытания авдоралимаба у пациентов с тяжелой пневмонией, вызванной SARS-CoV-2. По словам ученых, исследование открывает возможность воздействия на C5aR2 новыми молекулами лекарств, которые могут связываться с этим рецептором и блокировать его активацию.

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