В Марокко нашли самые старые в мире бусы 1 28.09.2021, 10:26

Фото: SEHASSEH ET AL., SCIENCE ADVANCES

Археологи рассказали, на какие вопросы отвечает эта находка.

Недалеко от марокканского города Эс-Сувейра в пещере Бизмун археологи нашли 33 бусины — раковины морских улиток со сделанными человеком отверстиями, пишет «Новое время».

Эти бусы, вероятно, самые старые в мире, предполагают, что так называемое символическое поведение у современных людей появилось на 10 000−20 000 лет раньше, чем это было известно ранее, пояснили ученые из США.

«Ракушки — особенные, где бы вы их ни находили, потому что, когда вы носите ракушку на веревке вокруг какой-то части своего тела, вы используете свое тело, чтобы посылать незнакомым людям сообщения о своей личности. Все утверждают, что когда у вас есть символическое поведение, у вас есть вполне дееспособные современные люди», — говорит палеоантрополог Элисон Брукс из Университета Джорджа Вашингтона, которая не участвовала в новом исследовании.

Ранее самые ранние известные бусины из ракушек происходили из пещер Контребандье и Эль-Мнасра в Марокко, датируемых между 103000 и 122000 лет назад, и из пещеры Схул в Израиле. Но «сомнительные» даты в Схуле получены только по двум бусинам.

Новые бусы были найдены в пещере Бизмун, потрясающей галерее на склоне 800-метровой известняковой горы в западном Марокко, всего в 12 км к востоку от Атлантического океана. Исследователи раскопали 33 овальных перфорированных раковины моллюска Tritia gibbosula. Все овальные раковины, кроме одной, размером с ноготь, были найдены в единственном слое пепла вместе с рядом каменных лезвий и скребков, древесного угля от древних костров и фрагментов антилоп гну, газели и зебры.

Исследователи датировали карбонатные минеральные отложения, такие как сталагмиты, которые образовались в пещере, в том числе один возле входа в пещеру, который находился в том же слое, что и бусы, и, вероятно, образовался примерно в то же время. Они измерили радиоактивный распад урана в торий в этом потоке и датировали его временем 142000 лет назад.

Учитывая большую погрешность в дате, исследователи осторожно говорят, что «существует 95% вероятность того, что слой, несущий бусинки, имеет возраст от 120 000 до 171 000 лет, и предлагают возраст бусинок не менее 142 000 лет».

Археологи уверены, что такая небольшая деталь, как бусы, говорит о том, что древние люди были заинтересованы в общении не только со своей семьей, но и с другими людьми.

Обилие бус из ракушек, впервые появившееся в Северной Африке, предполагает, что современные люди, возможно, укрепляли связи с другими группами. Бусы могли быть нанизаны по-разному, чтобы обозначить принадлежность к клану или указать, есть ли у человека партнер.

«Ношение бус связано с встречами с незнакомцами, расширением социальных связей», — говорит археолог Стивен Кун из Университета Аризоны.

Антрополог Эмили Халлетт из Института истории человечества Макса Планка в Германии с коллегами исследовала ряд фрагментов костей, найденных в пещере Контребандье, важном археологическом памятнике на атлантическом побережье Марокко.

Из примерно 12000 костных фрагментов, найденных на этом месте, Халлетт идентифицировала более 60 костей животных, которые были изменены людьми для использования в качестве инструментов. Образцы порезов на костях совпадали с инструментами, найденными на других археологических раскопках, которые использовались для обработки кожи.

«Маловероятно, что органические материалы, такие как кожа и мех, сохранятся в таких старых отложениях, поэтому, как археологи, мы остались с доказательствами, включая инструменты и кости животных, которые сохраняют следы снятия шкуры», — сказала Халлетт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».