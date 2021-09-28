Валерий Карбалевич: Лукашенко — фактор дестабилизации 2 28.09.2021, 10:50

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Валерий Карбалевич

Чем дольше он находится у власти, тем сильнее страна погружается в турбулентность.

Политолог Валерий Карбалевич в статье для «Радыё Свабода» выразил мнение, что своими действиями Лукашенко подрывает мотивацию даже у своих немногочисленных поклонников:

— В определенной части общества, особенно среди сторонников Лукашенко, существует явная потребность в стабильности, пусть даже и в виде стагнации и мягкого авторитаризма.

Однако на этом пути есть одна большая проблема. У нее есть имя и фамилия. Сам Александр Лукашенко не позволяет перевернуть страницу.

Вся политика режима направлена на искусственное создание чрезвычайной, экстремальной ситуации, преднамеренную эскалацию напряженности, доведение политической борьбы до стадии психологической войны, массовой истерии.

Дело не только в масштабных репрессиях, рутинизации насилия. Хотя это и держит силовые структуры в состоянии перманентной мобилизации.

Когда обыватель включает БТ, он видит, что никакого мира и стабильности в стране нет. Бесконечная истерия. По данным государственных СМИ, страна находится в состоянии непрерывной войны с внутренними и внешними врагами.

Какие-то экстремисты, террористы, снайперы заполонили страну. В Беларусь все время ввозится оружие. На предприятиях выявлены шпионы. Какая может быть стабильность, если вокруг враги?

Можно не смотреть БТ. Но государство «достает» обывателя на каждом шагу. Если предыдущие 26 лет власть проводила политику демобилизации и деполитизации общества, то теперь все наоборот.

В прошлом году власти взяли курс на искусственную политическую мобилизацию общества. Уйти от политики стало невозможно. В трудовых коллективах людей заставляют подписывать различные петиции в поддержку режима, какие-то заявления протеста против западных санкций.

Школы на глазах переводят на казарменное положение, а учителей превращают в «комиссаров в пыльных шлемах». Спортсмены обязаны публично демонстрировать лояльность. Работников ЖКХ заставляют следить за тем, чтобы нигде не было протестной символики. Администрация предприятий должна выявлять и ловить шпионов. И так далее.

Правительство сосредоточено исключительно на решении проблем выживания, находится в постоянном напряжении и поэтому не может решать другие проблемы и насущные задачи, стоящие перед страной.

Наконец, Беларусь ввязалась в бесконечные внешние конфликты. Лукашенко превратил внутриполитический кризис в острую региональную проблему, кризис международной безопасности. Внешняя изоляция страны, статус изгоев стали очевидны, их уже невозможно скрыть.

И именно провокации официального Минска привели к серьезным санкциям со стороны Запада. Реальные экономические санкции со стороны ЕС и США были введены только летом, после истории с самолетом. Все предыдущие ограничения были скорее символическими, больше похожими на жупел.

Сейчас кризис мигрантов, организованный властями, нарастает. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал это «нападением на польскую границу». В ответ ЕС готовит пятый пакет санкций, возможно, более жестких. Лукашенко заговорил о военном противостоянии с Украиной.

А впереди страну ожидают серьезные потери от санкций с неизвестными, непредсказуемыми последствиями. Люди интуитивно это чувствуют, поэтому снимают банковские вклады. Если соизмерять ситуацию с советскими временами, то из периода застоя и стабильности брежневской эпохи страна была внезапно в течение года отброшена в период сталинского правления.

То есть, чем дольше у власти находится Лукашенко, тем сильнее страна погружается в турбулентность. Цена сохранения его власти для людей, в том числе и «ябатек», возрастает.

Получается, что Лукашенко, который 26 лет был гарантом стабильности, теперь стал серьезным фактором дестабилизации. И тем самым подрывает мотивацию поддержки своих поклонников.

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