Цена газа в Европе превысила порог в $1 тысячу 3 28.09.2021, 10:57

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Подорожание спровоцировал скачок цен в Азии.

Цена газа в Европе вырвалась за отметку в $1000 за тысячу кубов и достигла $1032. Об этом свидетельствуют данные сети бирж финансовых и товарных рынков ICE FUTURES.

Цена подскочила после роста цен в Азии - ноябрьский фьючерс на азиатский спотовый СПГ-индекс JKM Platts накануне прибавил сразу $60 и достиг $1042 за тысячу кубометров. При этом Европа, где имеет место общий дефицит поставок газа (по газопроводам и в сжиженном виде), вынуждена конкурировать за СПГ с премиальным рынком Азии.

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