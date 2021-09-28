закрыть
28 сентября 2021, вторник, 11:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Цена газа в Европе превысила порог в $1 тысячу

3
  • 28.09.2021, 10:57
  • 1,110
Цена газа в Европе превысила порог в $1 тысячу

Подорожание спровоцировал скачок цен в Азии.

Цена газа в Европе вырвалась за отметку в $1000 за тысячу кубов и достигла $1032. Об этом свидетельствуют данные сети бирж финансовых и товарных рынков ICE FUTURES.

Цена подскочила после роста цен в Азии - ноябрьский фьючерс на азиатский спотовый СПГ-индекс JKM Platts накануне прибавил сразу $60 и достиг $1042 за тысячу кубометров. При этом Европа, где имеет место общий дефицит поставок газа (по газопроводам и в сжиженном виде), вынуждена конкурировать за СПГ с премиальным рынком Азии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Шпионские секреты Цал Дир Бие
Шпионские секреты Цал Дир Бие Владимир Халип
Первое правило забастовочного клуба
Первое правило забастовочного клуба Артем Черников
Винтикам и шпунтикам
Винтикам и шпунтикам Ирина Халип
Забастовка, переговоры и дети
Забастовка, переговоры и дети Андрей Санников