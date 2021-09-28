Белорусам начислили транспортный налог 1 28.09.2021, 11:37

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Фото: onliner.by

Кто подпадает под его действие?

Министерство по налогам и сборам начислило авансовый платеж по транспортному налогу. Как сообщается на сайте ведомства, владельцы транспортных средств должны его оплатить не позднее 15 декабря.

МНС напоминает, что плательщиками авансового платежа за 2021 год признаются физические лица, за которыми по состоянию на 1 января 2021 года зарегистрированы транспортные средства, не прошедшие техосмотр.

Уплата авансового платежа производится на основании извещения налогового органа, которое будет направлено в адрес физических лиц по почте либо в личный кабинет плательщика не позднее 1 ноября 2021 года, отмечает zerkalo.io.

Срок уплаты авансового платежа — не позднее 15 декабря 2021 года.

В то же время, произвести его уплату можно и до получения извещения через систему ЕРИП.

Доплата транспортного налога за 2021 будет производиться не позднее 15 ноября следующего года на основании извещения налоговой, которое будет направлено плательщикам не позднее 1 сентября 2022 года.

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