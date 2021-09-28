В Перу найдены мумии возрастом 800 лет 28.09.2021, 11:44

Фото: AFP

Артефакты были обнаружены при прокладке газопровода.

При строительстве газопровода в Перу обнаружены мумифицированные останки восьми человек, а также остатки погребальной трапезы и другие артефакты, пишет «Вокруг света».

По словам археологов, тела взрослых и детей были завернуты в материал растительного происхождения. Все они были жителями древнего города Чилка, расположенного примерно в 60 километрах к югу от Лимы.

Головы некоторых усопших были украшены ракушками, в которых хранились листья коки. В захоронении также находились кукуруза, посуда и различные духовые инструменты, в том числе флейты.

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