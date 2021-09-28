Палеонтологи нашли причудливые бронированные шипы в горах Марокко 28.09.2021, 12:34

Это захватывающее открытие было сделано в горах Среднего Атласа.

Необычная окаменелость в виде нескольких шипов, сросшихся с ребром, оказалась останками старейшего анкилозавра, первого с африканского континента, пишет «Новое время».

Это захватывающее открытие было сделано в горах Среднего Атласа в Марокко, на том же месте, где исследователи из Музея естественной истории (NHM) ранее обнаружили старейшего из когда-либо найденных стегозавров.

Доктор Сюзанна Мейдмент, исследователь NHM и почетный старший преподаватель Университета Бирмингема, описала новый вид и назвала его Spicomellus afer: Spicomellus, что означает «колючий воротник» и afer, что означает «Африка».

«Сначала мы подумали, что этот образец может быть частью стегозавра, поскольку ранее находили их в том же месте. Но при более внимательном рассмотрении мы поняли, что окаменелость не похожа ни на что, что мы когда-либо видели», — отметили авторы открытия.

Образец был настолько необычен, что сначала исследователи задались вопросом, не может ли это быть подделка. Компьютерная томография подтвердила, что это действительно древняя окаменелость, и на поперечном срезе основания образца в кости, уникальной для анкилозавров, была обнаружена перекрестная штриховка, раскрывающая ее идентичность.

Доктор Мейдмент отметила: «У анкилозавров были бронированные шипы, которые обычно встроены в их кожу и не срослись с костью. В этом образце мы видим серию шипов, прикрепленных к ребру, которые, должно быть, выступали над кожей, покрытой слоем чего-то вроде кератина. Это совершенно беспрецедентно и непохоже ни на что другое в животном мире».

Анкилозавры были разнообразной группой бронированных динозавров, связанных с более известными стегозаврами. Они присутствовали на протяжении всего мелового периода, но до того времени о них было мало свидетельств, что делает эту новую окаменелость не только первой найденной в Африке, но и самой ранней из когда-либо обнаруженных.

Новое открытие датируется среднеюрским периодом, то есть динозавр жил около 168 млн лет назад. Это помогло заполнить важный пробел в наших знаниях об эволюции динозавров и предполагает, что анкилозавры жить в большем количестве регионов, чем считалось ранее.

Открытие также ставит под сомнение предыдущую теорию о том, что анкилозавры победили стегозавров и привели к их исчезновению. Эта новая находка, однако, означает, что две группы сосуществовали более 20 млн лет, и подразумевает, что вымирание стегозавров могло произойти по другим причинам.

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