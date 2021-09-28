В Беларуси появился еще один новый вид птиц 1 28.09.2021, 12:34

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«Гость» прилетел из Сибири.

Чуть больше чем за месяц в Беларуси зарегистрировано уже три новых вида птиц. На этот раз орнитологам попалась толстоклювая пеночка, сообщает общественная организация “Ахова птушак Бацькаўшчыны” (АПБ).

Как и предшественница этой птицы – синехвостка, толстоклювая пеночка была отловлена на станции кольцевания птиц “Сосновый бор” в Россонском районе на Витебщине членом Центрального совета АПБ, орнитологом Денисом Кителем. Это уже его восьмой новый для страны вид.

Ареал гнездования этой птицы находится далеко от нас: ближайшие гнездятся под Новосибирском. В Европу ошибочно летят некоторые особи, поэтому европейцы радуются каждой такой встрече. Как же нашим орнитологам удалось сделать такое открытие?

— Буквально на днях этот вид сфотографировали в Москве и сделали об этом пост в орнитологической группе, — рассказал Денис Китель. — Для Москвы такое наблюдение тоже необычно. Мы рассудили, что эта птица не может быть единичной, скорее всего, летят еще другие толстоклювые пеночки. Поэтому мы поставили около сетей, которыми отлавливаем птиц для кольцевания, колонку с голосом этого вида, и две ночи пробовали заманить эту птицу. Удалось.

После утверждения Беларусской орнитофаунистической комиссией толстоклювая пеночка станет 340-м видом в списке птиц Беларуси.

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