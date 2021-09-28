В Санкт-Петербурге трех девушек запрягли в карету 4 28.09.2021, 12:41

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Их на телефон снимает молодой человек в карете.

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади три девушки тянули карету, в которой сидел молодой человек. Видео происшествия опубликовал Телеграм-канал «78 новости».

На кадрах ролика видно, как в упряжке "старинной" кареты, которую используют для развлечения туристов, идут три девушки на высоких каблуках. Их на телефон снимает молодой человек в карете.

Вероятнее всего, девушки, выступившие в роли коней, были наняты блогером для съемок ролика. Участников перформанса задержали прибывшие полицейские.

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