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Дефицитный белорусский сахар нашелся на полках грузинских магазинов

  • 28.09.2021, 12:48
  • 1,494
Дефицитный белорусский сахар нашелся на полках грузинских магазинов

А в некоторых регионах Беларуси его стали отпускать по 2 килограмма в одни руки.

Городейский сахар в грузинских магазинах стоит несколько дороже местного. В Батуми в одном из торговых центров килограмм белорусского сахара стоит 3 лари (средний курс доллара США составляет 3,1 лари), пишет «Салiдарнасць».

В Беларуси такой же сахар стоит 1 рубль 72 копейки.

Напомним, в Витебской области в отдельных районах сахар стали отпускать по 2 кг в одни руки.

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