Дефицитный белорусский сахар нашелся на полках грузинских магазинов
- 28.09.2021, 12:48
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А в некоторых регионах Беларуси его стали отпускать по 2 килограмма в одни руки.
Городейский сахар в грузинских магазинах стоит несколько дороже местного. В Батуми в одном из торговых центров килограмм белорусского сахара стоит 3 лари (средний курс доллара США составляет 3,1 лари), пишет «Салiдарнасць».
В Беларуси такой же сахар стоит 1 рубль 72 копейки.
Напомним, в Витебской области в отдельных районах сахар стали отпускать по 2 кг в одни руки.