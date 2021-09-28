В Беларуси начислили транспортный налог для владельцев авто 6 28.09.2021, 13:11

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Есть ли льготы и как их получить?

Министерство по налогам и сборам начислило авансовый платеж по транспортному налогу. Как сообщается на сайте ведомства, владельцы транспортных средств должны его оплатить не позднее 15 декабря.

МНС напоминает, что плательщиками авансового платежа за 2021 год признаются физические лица, за которыми по состоянию на 1 января 2021 года зарегистрированы транспортные средства, не прошедшие техосмотр.

Уплата авансового платежа производится на основании извещения налогового органа, которое будет направлено в адрес физических лиц по почте либо в личный кабинет плательщика не позднее 1 ноября 2021 года.

Срок уплаты авансового платежа — не позднее 15 декабря 2021 года.

В то же время, произвести его уплату можно и до получения извещения через систему ЕРИП.

Доплата транспортного налога за 2021 будет производиться не позднее 15 ноября следующего года на основании извещения налоговой, которое будет направлено плательщикам не позднее 1 сентября 2022 года.

Напомним, в Беларуси с 1 января вместо госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении ввели транспортный налог. Его должны уплачивать все собственники транспортных средств, зарегистрированных в базе ГАИ МВД.

Ставки транспортного налога

Ставки, которые приведены в приложении к Налоговому кодексу на текущий год, меньше тех, что платили владельцы машин раньше. Сейчас сумма налога тоже зависит от разрешенной максимальной массы, вместимости или прописана за одну единицу транспортного средства. Принцип, чем больше масса, тем больше платить, сохранился, но ставки сделали меньше.

Если сведений о разрешенной максимальной массе нет, налог рассчитывается в размере минимальной ставки для соответствующего типа транспортного средства.

Есть ли льготы и как их получить?

Льготы есть. Например, 50 процентов от суммы налога будут платить ветераны ВОВ, инвалиды 1-й и 2-й группы, а также пенсионеры. На 25 процентов меньше будут платить инвалиды 3-й группы (за исключением случаев, когда налог им платить не нужно совсем).

Правда, есть один важный нюанс: скидку предоставят только при наличии у льготника действительного водительского удостоверения соответствующей категории (смотри главу 28 Налогового кодекса). То есть оформить автомобиль на бабушку-пенсионерку, чтобы заплатить в два раза меньше, не получится.

Как и в случае с другими имущественными налогами, местные органы власти могут освобождать от уплаты налога (полностью или частично) тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Но транспортное средство не должно при этом использоваться для осуществления предпринимательской деятельности.

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