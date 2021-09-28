Политолог: Москва может согласиться на определенные условия по нейтрализации Лукашенко 5 28.09.2021, 13:27

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фото: aa.com

По отношению к диктатору Кремль ведт двойную игру.

Таракан провел совещание по ситуации на границах Беларуси. Могло ли оно быть результатом тайной поездки в Сочи, куда на выходных точно летал самолет правителя Беларуси (в свите был и присутствующий сегодня на встрече руководитель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо).

На этот вопрос «Салiдарнасцi» отвечает политический обозреватель Александр Класковский:

— Не секрет, что Евросоюз в вопросе миграционного кризиса апеллирует к Москве с просьбой повлиять на решение конфликта. Да, Путин защищает Лукашенко. Но это не значит, что он не может вести двойную игру. У Путина есть свои интересы на европейском направлении: запустить «Северный поток-2»; другие газовые вопросы; ослабить западные санкции.

Я думаю, что Москва могла бы согласиться на определенные условия: вы смягчаете санкции, а мы пробуем повлиять на Лукашенко, чтобы он не создавал таких головных болей с мигрантами.

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