Ученые рассказали, как люди 18 тысяч лет назад пытались одомашнить птиц из Книги рекордов Гиннеса 6 28.09.2021, 13:41

Это крупные животные, достигающие 1,5-1,8 метра в высоту

.

Казуары — красивые нелетающие птицы, обитающие в тропических лесах Новой Гвинеи и северо-востока Австралии — считаются одними из самых пугливых пернатых. А издание 2004 года Книги рекордов Гиннесса относит их еще к самым опасным птицам на планете. Это крупные животные, достигающие 1,5-1,8 метра в высоту, некоторые особи вырастают до двух метров. Вес их доходит до 60 килограммов, поэтому казуары — самые большие птицы Австралии и вторые по величине в мире (после страуса), пишет Naked science.

О жизни их до сих пор известно не так много, поскольку казуары избегают встреч с человеком и устраивают гнезда повыше — до двух тысяч метров над уровнем моря и больше. Активны в темное время суток. Вероятно, из-за редкости и красоты казуары стали священными для многих местных культур.

Если птица все-таки увидит человека, она может атаковать — при помощи сильных ног и острых кинжалообразных когтей. Крайне опасны раненые или загнанные особи. Их удары приводят к тяжелейшим травмам, известны и летальные исходы таких встреч. Этих птиц даже не рекомендуют содержать в зоопарках из-за частоты и тяжести увечий, нанесенных работникам. Поэтому большие территории австралийских национальных парков были какое-то время закрыты для посещения.

Мясо казуаров приятно на вкус, цветастые перья испокон веков служили украшением для аборигенов, а когти использовали в качестве наконечников стрел. Поэтому за ними с древних времен ведется охота. Казуары считались настолько ценными, что торговля ими между папуасами и мореплавателями из Южной Азии шла уже около 500 лет назад: один молодой казуар стоил как примерно восемь свиней.

Ученые из университетов Кембриджского и штата Пенсильвания, Смитсоновского института (США), университетов Отаго (Дания), Квинсленда и Австралийского национального изучили остатки костей и яиц казуаров, найденных на месте археологических стоянок в Новой Гвинее. Свои выводы они опубликовали в журнале PNAS.

Детально изучив находки, исследователи предположили, что около 18 тысяч лет назад местные жители целенаправленно собирали яйца казуаров (находившихся на поздней стадии эмбрионального развития), чтобы вырастить их в неволе. Это похоже на правду, поскольку казуар, подобно уткам и другим видам птиц, воспринимает первый увиденный после рождения объект как мать. Таким образом, это открытие может быть свидетельством самого раннего в истории примера одомашнивания птиц.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».