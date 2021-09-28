«Бывшего президента таскали, привязав к автомобилю» Борис Соколов, The Insider

28.09.2021, 13:49

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Фото: Robert Nickelsberg/Getty images

Чем кончилось первое пришествие талибов в Кабул.

Когда молодое движение «Талибан» ровно 25 лет назад впервые вошло в Кабул, взятие столицы было отмечено беспрецедентной жестокостью: расправами над членами правительства и всеми, кто талибам не нравился.

27 сентября 1996 года движение «Талибан» впервые вошло в Кабул. Через четверть века нынешний захват афганской столицы во многом выглядит как дежавю, хотя события 1996 года, конечно, имели свои особенности. Сразу после захвата Кабула талибы казнили бывшего просоветского президента Мохаммада Наджибуллу, который вместе со своим братом Шапуром Ахмадзаем укрывался в здании миссии ООН. Оба они были схвачены, несмотря на дипломатический статус миссии, подвергнуты жестоким пыткам, кастрированы и расстреляны (по другой версии – запытаны до смерти).

Тела повесили на всеобщее обозрение с воткнутыми в рот денежными купюрами, а кадры жестокой расправы над бывшим главой Афганистана разошлись по всему миру. Эту казнь осудили многие страны, в том числе мусульманские. На постсоветском пространстве она вызвала особый резонанс, поскольку там хорошо помнили военную интервенцию СССР в Афганистане.

В Казахстане главный редактор павлодарской областной газеты «Звезда Прииртышья» Юрий Поминов так прокомментировал 30 сентября 1996 года смерть Наджибуллы в своем дневнике:

«Шокирующие новости из Афганистана, где все еще идет война, теперь уже гражданская… Мятежные талибы, воюющие с правительственными войсками, захватили Кабул и первым делом повесили бывшего президента страны Наджибуллу — ставленника СССР. Н. находился в миссии ООН — это было что-то вроде домашнего ареста и своего рода «охранная грамота» от произвола в отношении него. Но и авторитет ООН не помог… Заодно с Наджибуллой казнили его брата, а затем труп бывшего президента таскали по улице Кабула, привязав за ноги к автомобилю!

Интересно, о чем думал Наджибулла в последние минуты своей жизни? Проклинал ли Москву, сделавшую его президентом-смертником? Просил ли защиты у Аллаха? О чем думали те, кто имел отношение к его назначению, видя на телеэкране его грязное, обезображенное тело? Говорят, у него много детей, каково будет теперь им?

Талибы же создали вместо бывшего правительства временный высший совет из пяти мулл и объявили Афганистан исламским государством».

А 3 октября Поминов отметил:

«Тела бывшего президента Афганистана Наджибуллы и его брата, казненных талибами, захватившими Кабул, были переданы для захоронения пуштунскому племени, вождем которого был в свое время дед Наджибуллы. Семья бывшего президента, так бесславно и трагически закончившего жизнь, не смогла принять участие в похоронах (она живет в Дели)».

В тот момент талибы открыто расправлялись со своими противниками и не скрывали этого. Как пишут российские исследователи Вячеслав Белокреницкий и Руслан Сикоев, «27 сентября 1996 года талибы вступили в Кабул, предав его разграблению и сводя «старые счеты».

В то же время многие афганцы в Кабуле верили, что талибы принесут стране мир, покончив с кровопролитием и властью главарей вооруженных отрядов на местах. Но их надежды не оправдались. Война не прекратилась, а «Талибан» ввел строгие шариатские законы, к которым жители Кабула не привыкли. 70 000 женщин и девушек были изгнаны из школ, десятки тысяч женщин потеряли работу. Многие чиновники прежнего правительства, не успевшие убежать, были убиты талибами. Среди них были члены семьи будущего президента Афганистана, влиятельного пуштунского лидера Хамида Карзая, который вынужден был бежать и вернулся в страну только с войсками международной коалиции, возглавив временное правительство, а потом стал президентом Афганистана.

29 сентября 1996 года талибы дали государственным служащим и военным правительственной армии 6 недель, чтобы отрастить бороды, в противном случае их грозили уволить со службы и наказать палками. И как раз в 25-ю годовщину захвата столицы стало известно, что «Талибан» вновь запретил мужчинам бриться и посещать барбершопы. Запрет подтвердил руководитель управления информации и культуры провинции Гильменд Хафиз Рашид Гильменди. И пусть официальный указ, вероятно, еще не выпустили, можно не сомневаться, что бритых среди афганских чиновников теперь не будет.

Незадолго до захвата Кабула, в августе 1996 года, в Афганистан в качестве «гостя» талибов прибыл лидер «Аль-Каиды» Усама бин Ладен, что сделало страну одним из центров международного терроризма и 5 лет спустя спровоцировало военную интервенцию США и их союзников после терактов 11 сентября 2001 года.

В 1996 году захват Кабула талибами ни для кого не стал неожиданностью. Движение «Талибан» (это – множественное число от слова «талиб», которое на языке пушту означает «учащийся медресе») возникло в 1994 году в Южном Афганистане среди пуштунов при активной поддержке пакистанской армии и спецслужб. Большинство талибов окончили медресе в Пакистане. Как гласит легенда, движение «Талибан» родилось после следующего инцидента. Местные жители летом 1994 года попросили местного духовного авторитета муллу Мухаммеда Омара Ахунд-зада, бывшего командира отряда в джихаде против советских войск, помочь найти банду, которая изнасиловала несколько девушек. Омар мобилизовал своих студентов, которые поймали и казнили преступников. Затем отряд Омара спас мальчика, которого собирались изнасиловать офицеры правительственной армии. Вокруг отряда муллы Омара и возникло движение «Талибан». Оно быстро получило поддержку пуштунского населения юга и востока Афганистана, так как талибы прекратили анархию многочисленных и никому не подчинявшихся вооруженных отрядов.

Основу вооруженных сил талибов составили пуштунские отряды моджахедов, ранее боровшиеся против советской оккупации. Талибов не устроило то, что во временном правительстве президента Бурхануддина Раббани - таджика и лидера партии «Исламское общество Афганистана» - слишком большую роль играли таджики и представители других северных народов. Фактически правительство в Кабуле существовало номинально, поскольку продолжались боевые столкновения между таджикскими отрядами «Льва Панджшера» Ахмада Шаха Масуда, пуштунскими отрядами Гульбеддина Хекматияра и узбекскими отрядами Абдул-Рашида Дустума (хотя формально все эти три силы и поддерживали правительство). В Афганистане пуштуны, по разным оценкам, составляют от 40 до 50% населения (последняя цифра представляется более близкой к реальности). Достоверной статистики о доле различных этносов в населении Афганистана, равно как и статистики общей численности населения Афганистана, нет (в 2021 году, по разным оценкам, население страны составляло от 37,5 до 40 млн человек).

Талибы сначала разгромили Хекматияра в конце 1994 – начале 1995 года, но тогда им не удалось захватить Кабул, который удержала дивизия Ахмада Шаха Масуда. Масуду также удалось разбить узбекскую дивизию Абдул-Рашида Дустума. Но это была по сути пиррова победа, так как она лишь ослабила силы сопротивления талибам. В октябре 1995 года талибы снова осадили Кабул, который подвергался постоянным артиллерийским обстрелам с тысячами жертв среди гражданского населения. Зимой 1996 года ООН организовала чрезвычайный воздушный мост для доставки продовольствия в афганскую столицу.

Противники талибов пытались найти с ними какой-то компромисс. В частности, Абдул-Рашид Дустум во время поездки в Лондон в январе 1996 года заявил в интервью корреспонденту Би-Би-Си: «Талибы – это афганский народ и наши пуштунские братья... Мы не отделяем талибов от нашего народа, они часть нашей нации». Однако поиски компромисса ни к чему не привели, а лишь ослабили моральный дух сил сопротивления талибам. В июне Дустум, Масуд и Хекматияр попытались объединиться, чтобы противостоять «Талибану», и привлекли к союзу шиитов-хазарейцев, образовав Северный альянс (Объединенный исламский национальный фронт спасения Афганистана). Но было поздно. Пуштунские отряды Хекматияра в большинстве своем без боя перешли к талибам.

Это напоминает ситуацию 2021 года, когда солдаты афганской правительственной армии либо переходили на сторону талибов, либо расходились по домам. Но тогда сопротивление талибам не прекратилось. В конце августа движение «Талибан» начало наступление к востоку от Кабула. 11 сентября талибы взяли Джелалабад, не встретив сильного сопротивления. 25 сентября талибы захватили стратегически важный город Сароби в 60 км к востоку от Кабула. Масуд, опасаясь, что талибы вскоре возьмут Баграм и отрежут пути отхода из Кабула на север, и после измены отрядов Хекматияра не имея достаточно сил для защиты столицы, предпочел сдать Кабул без боя. Вечером 26 сентября город был эвакуирован.

Утром 27 сентября 1996 года талибы вошли в Кабул и начали расправы над своими противниками. Но тогда, в отличие от 2021 года, главнокомандующему Северного альянса Ахмад Шаху Масуду и Абудл-Рашиду Дустуму удалось удержать север Афганистана, и гражданская война продолжалась вплоть до американского вторжения в Афганистан в 2001 году, причем противники талибов пользовались поддержкой международного сообщества. Перед вводом войск США талибы смогли почти полностью победить в этой войне, убив Масуда с помощью террористов-смертников и захватив почти все северные провинции. Но в 1996 году гражданская война в Афганистане была еще в самом разгаре, и этим обстоятельством, возможно, частично объясняется жестокость, проявленная талибами при осаде и взятии Кабула. Замечу, что и противники талибов тоже проявляли излишнюю жестокость. Так, в мае - июне 1997 года, когда отряды Дустума выбили талибов из Мазари-Шарифа, узбеки казнили от нескольких сотен до 3000 талибов.

В 2021 году ситуация была уже совсем иной. Взятие Кабула знаменовало собой окончание гражданской войны, противников талибов никто поддерживать не собирался, а сами они добиваются признания со стороны международного сообщества (не без деятельного участия России). Этим и объясняется их относительная умеренность и отсутствие публичных казней при последнем взятии Кабула.

Борис Соколов, The Insider

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