Состояние Илона Маска впервые превысило $200 миллиардов 28.09.2021, 14:02

Илон Маск

Основатель Tesla и SpaceX во второй раз за год стал первым в рейтинге богатейших людей планеты.

Американский бизнесмен Илон Маск снова вышел на первое место мирового рейтинга богачей Forbes. При этом его состояние впервые превысило 200 миллиардов долларов.

Он подвинул с первого места основателя Amazon Джеффа Безоса.

Таким образом, Маск стал третьим человеком в мире, чье состояние превысило 200 миллиардов долларов. Первым в августе 2020 года стал Безос, а вторым - президент группы LVMH Бернар Арно в июне.

Напомним, Маск уже был на топе рейтинга в январе, но продержался на первом месте всего несколько дней.

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