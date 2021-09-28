Состояние Илона Маска впервые превысило $200 миллиардов
- 28.09.2021, 14:02
Основатель Tesla и SpaceX во второй раз за год стал первым в рейтинге богатейших людей планеты.
Американский бизнесмен Илон Маск снова вышел на первое место мирового рейтинга богачей Forbes. При этом его состояние впервые превысило 200 миллиардов долларов.
Он подвинул с первого места основателя Amazon Джеффа Безоса.
Таким образом, Маск стал третьим человеком в мире, чье состояние превысило 200 миллиардов долларов. Первым в августе 2020 года стал Безос, а вторым - президент группы LVMH Бернар Арно в июне.
Напомним, Маск уже был на топе рейтинга в январе, но продержался на первом месте всего несколько дней.