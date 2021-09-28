Стало известно, какие налоговые новшества приготовили для белорусов 1 28.09.2021, 14:14

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Опубликован офицальный проект изменений в Налоговый кодекс.

На сайте Минфина опубликовали проект изменений в Налоговый кодекс. Как мы ранее писали, чиновники хотят среди прочего отменить для ИП единый налог и упрощенное налогообложение, поднять налоги для сдающих в аренду квартиры и гаражи, сбор для владельцев собак. Среди других предложений властей — с 2024 года отменить льготный сбор в сфере агроэкотуризма. Рассказываем про некоторые из предлагаемых изменений в Налоговый кодекс.

Судя по размещенному проекту изменений в НК, из числа плательщиков налога при упрощенной системе налогообложения хотят убрать ИП, а также адвокатов, нотариусов, которые работают через бюро.

С 1 января 2023 года чиновники хотят отменить единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физлиц. Бизнес-союзы и предприниматели выступают с критикой планов чиновников ввести изменения по налогам. Они прогнозируют снижение конкуренции, рост теневой экономики, миграцию бизнеса, если такие новшества вступят в силу.

В проекте изменений в НК прописано, что с 2024 года хотят отменить сбор за в сфере агроэкотуризма. При этом на 2022 год намерены поднять до 31 рублей в месяц за одну агроусадьбу. Такую же сумму нужно будет платить и за вторую усадьбу (если новшества в итоге примут). Какое налогообложение будет для владельцев агроусадеб в случае введения изменений, пока непонятно. Сейчас налог для владельцев агроусадеб и ремесленников составляет две базовые величины в год — 58 рублей. В последний раз его повышали с 1 января этого года. Ранее были планы повысить до 4 базовых — 116 рублей.

В проекте обновлений в НК также прописано, что налог на превышение расходов над доходами физлиц могут поднять до 20%. Сейчас он составляет 16%. Его берут с суммы превышения.

В 2022 году власти хотят также повысить ставки подоходного налога с физлиц, которые сдают в аренду жилье, гаражи, машино-места. К примеру, в Минске налог за сдачу одной комнаты может вырасти со следующего года до 36,8 рубля (сейчас — 34,3 рубля), а в областных городах — до 34,5 рубля (сейчас — 32,2 рубля).

Ставки акцизов на алкоголь и сигареты также планируют поднять. К примеру, сигареты с фильтром хотят разбить на две группы по ставкам акциз (сейчас их 3). Так, сейчас ставка акциза на самые дорогие сигареты с фильтром составляют 82,77 рубля, а обсуждается поднять его до 86,36 рубля за 1000 штук. Повысить ставки акцизов на сигареты в следующем году намерены в 2 этапа — с 1 января и 1 июля. Ранее рассматривался вариант повышения в один этап.

Ставки земельного налога и на недвижимость тоже должны вырасти со следующего года. К примеру, средние ставки земельного налога по районам могут поднять примерно на 7,2%.

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