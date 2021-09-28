Россия перебрасывает ПВО в Сербию 1 28.09.2021, 14:25

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Это происходит на фоне обострения в Косово.

Россия перебросит силы противовоздушной обороны в Сербию для совместных военных учений, которые пройдут в октябре на фоне обострения обстановки в Косово, из-за которой сербская армия приведена в состояние повышенной боевой готовности.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военных кругах, Минобороны отправит в Сербию комплексы «Панцырь», которые примут участие в учениях «Славянский щит-2021».

Маневры, по словам источника агентства, намечены на середину октября.

В воскресенье президент Сербии Александар Вучич отдал приказ привести армию в повышенную боевую готовность из-за размещения в приграничной зоне отрядов косовского полицейского спецназа, которое в Белграде расценили как провокацию.

Полицейские отряды Косово были направлены к двум пограничным переходам на севере страны, где проживают преимущественно этнические сербы, не признающие правительство в Приштине.

Конфликт разгорелся после того, как власти Косово обязали автомобилистов с сербскими номерами менять их на временные номерные знаки при въезде в Косово. Сотни этнических сербов начали протесты и перекрыли движение на пограничных переходах. В результате стычек пострадали не менее трех человек.

Российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко и военный атташе генерал-майор Алескандр Зинченко в воскресенье выехали на линию разграничения вместе с министром обороны Сербии Небойшей Стефановичем. Как сообщило военное ведомство республики, российские дипломаты провели смотр сил и тактических групп, приведенных повышенную боеготовность в гарнизоне Рашка и военной базе Рудница.

Линию разграничения тем временем начали патрулировать сербские истребители МиГ-29, а в соцсетях появились фото и видео переброски бронетехники к административной границе с Косовом.

Автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Его признали многие европейские государства, включая Германию, а также США. Белград считает Косово своей автономной провинцией, и его поддерживают Россия, Индия, Китай и большинство постсоветских государств.

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