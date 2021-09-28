Financial Times: Россия теряет позиции зерновой сверхдержавы 28.09.2021, 14:33

Чрезмерные экспортные пошлины помешают фермерам вкладывать средства в производство и наращивать объемы продукции.

Помнящие времена СССР знают, что эта страна была крупнейшим в мире импортером зерна и покупала на Западе миллионы тонн, приводит перевод статьи Financial Times inosmi.ru.

Будучи не в состоянии добиться достаточного объема выращиваемого зерна, чтобы накормить население, советский руководитель Леонид Брежнев в 1981 году назвал продовольствие «центральной проблемой» экономического планирования. В 1984-1985 годах Москва импортировала 55 миллионов тонн. Это был мировой рекорд, и он сохраняется по сей день.

Спустя 30 лет после распада Советского Союза Россия стала мощной зерновой державой, на долю которой приходится почти четверть мирового экспорта пшеницы. Она является главным поставщиком пшеницы в Египет, а также в Турцию и Азербайджан.

Но решение правительства обложить налогом зерновой экспорт может лишить Россию лидирующих позиций на этом рынке.

Преобразования последних десятилетий в российской зерновой отрасли объясняются целым рядом факторов. После распада Советского Союза крестьяне стали предпринимателями и получили возможность вести свои дела так, как они хотели.

Право на владение землей и долгосрочные арендные соглашения создали стимулы для вложения средств в сельхозтехнику, элеваторное хозяйство и современные технологии. Не испытывая больше ограничений со стороны государства, фермеры получили выход на мировой рынок, а глобальное потепление помогло увеличить производство озимой пшеницы, у которой урожайность обычно выше, чем у яровой.

Повышение эффективности животноводства привело к тому, что сегодня молочным и мясным фермам нужно значительно меньше кормов для животных, чем в советские времена. А это создало новые возможности для увеличения экспорта зерна.

В отличие от животноводства, выращивания овощей и фруктов, где фермеры получают государственную поддержку, в производстве зерна условия совсем другие. В начале 2000 годов государство установило несложные правила, но в сам процесс практически не вмешивалось. Сектор начал процветать, и вскоре Россия превратилась в нетто-экспортера.

Но в последние годы там происходят изменения. Правительство стало уделять больше внимания зерновому хозяйству и вмешиваться в экспорт, хотя и продолжает во весь голос говорить о том, что Россия является главным в мире экспортером пшеницы.

После введения временных ограничений на экспорт, которые действовали несколько лет, Москва в июне этого года установила постоянные пошлины на все основные зерновые культуры, сделав это в ответ на рост внутренних цен на зерно и в целях защиты российских потребителей от удорожания продуктов питания.

В действительности стоимость зерновых мало отражается на розничных ценах, и воздействие пошлин на продовольственную инфляцию ничтожно. Небогатый потребитель выиграл бы гораздо больше от целенаправленной поддержки. Например, прямые выплаты самым бедным, как в США, стали бы намного более действенной мерой.

Что касается пшеницы, то государство облагает обременительной пошлиной в 70% все, что экспортируется по цене свыше 200 долларов за тонну. Оно отбирает у российских фермеров почти все, что они могли бы заработать на росте мировых цен на зерно.

Из-за этой пошлины фермеры могут лишиться 15-30% своих доходов. За сезон 2021-2022 годов это может составить в целом более четырех миллиардов долларов. Даже у Аргентины, которая десятилетиями облагает своих фермеров высокими налогами, экспортные пошлины существенно ниже.

Пошлины на экспорт зерна введены в момент, когда у фермеров резко увеличиваются затраты из-за повышения цен на удобрения. Они уже ощутили снижение прибылей. Мы ожидаем, что урожай пшеницы в стране сократится по сравнению с прошлым годом на 12%, или на 10 миллионов тонн, несмотря на рекордный сев.

Несомненно, на объемы производства негативно повлияли неблагоприятные погодные условия. Но сокращение затрат некоторыми фермерами тоже сыграло свою роль в снижении урожая. Мы можем стать свидетелями сокращения посевных площадей. А уменьшение вложений приведет к снижению урожайности и к повышению риска неурожая в случае неблагоприятных погодных условий.

Ситуация для российских фермеров и некоторых традиционных покупателей, таких как Египет, складывается угрожающая. Кроме того, больше прибылей получат конкуренты России. Наверное, такое положение выгоднее всего производителям зерна из ЕС и с соседней Украины.

У России ушли десятилетия на то, чтобы стать зерновой сверхдержавой. Чтобы превратиться в игрока второго дивизиона, времени понадобится значительно меньше.омнящие времена СССР знают, что эта страна была крупнейшим в мире импортером зерна и покупала на Западе миллионы тонн.

Будучи не в состоянии добиться достаточного объема выращиваемого зерна, чтобы накормить население, советский руководитель Леонид Брежнев в 1981 году назвал продовольствие «центральной проблемой» экономического планирования. В 1984-1985 годах Москва импортировала 55 миллионов тонн. Это был мировой рекорд, и он сохраняется по сей день.

Спустя 30 лет после распада Советского Союза Россия стала мощной зерновой державой, на долю которой приходится почти четверть мирового экспорта пшеницы. Она является главным поставщиком пшеницы в Египет, а также в Турцию и Азербайджан.

Но решение правительства обложить налогом зерновой экспорт может лишить Россию лидирующих позиций на этом рынке.

Преобразования последних десятилетий в российской зерновой отрасли объясняются целым рядом факторов. После распада Советского Союза крестьяне стали предпринимателями и получили возможность вести свои дела так, как они хотели.

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