закрыть
28 сентября 2021, вторник, 14:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Землю накрывает экстремально сильная магнитная буря

  • 28.09.2021, 14:39
Землю накрывает экстремально сильная магнитная буря

Она продлится два дня — до 30 сентября.

Сегодня, 28 сентября, Землю накроет магнитная буря красного уровня. Продлится два дня - до 30 сентября.

Мощность бури ученые оценивают в пять баллов, значит, есть экстремально сильной.

Такие магнитные колебания способны вызвать у человека головокружение, головную боль и тошноту, а также сбои в работе техники.

При этом наиболее уязвимыми к воздействию бури будуть метеозависимы и пожилые люди, беременные, а также люди с хроническими болезнями.

В октябре солнечные вспышки будут 5 и 10 числа. В дни повышенной солнечной активности у метеочувствительных людей может ухудшиться самочувствие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Шпионские секреты Цал Дир Бие
Шпионские секреты Цал Дир Бие Владимир Халип
Первое правило забастовочного клуба
Первое правило забастовочного клуба Артем Черников
Винтикам и шпунтикам
Винтикам и шпунтикам Ирина Халип
Забастовка, переговоры и дети
Забастовка, переговоры и дети Андрей Санников