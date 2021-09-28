Землю накрывает экстремально сильная магнитная буря 28.09.2021, 14:39

Она продлится два дня — до 30 сентября.

Сегодня, 28 сентября, Землю накроет магнитная буря красного уровня. Продлится два дня - до 30 сентября.

Мощность бури ученые оценивают в пять баллов, значит, есть экстремально сильной.

Такие магнитные колебания способны вызвать у человека головокружение, головную боль и тошноту, а также сбои в работе техники.

При этом наиболее уязвимыми к воздействию бури будуть метеозависимы и пожилые люди, беременные, а также люди с хроническими болезнями.

В октябре солнечные вспышки будут 5 и 10 числа. В дни повышенной солнечной активности у метеочувствительных людей может ухудшиться самочувствие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».