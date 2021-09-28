Землю накрывает экстремально сильная магнитная буря
- 28.09.2021, 14:39
Она продлится два дня — до 30 сентября.
Сегодня, 28 сентября, Землю накроет магнитная буря красного уровня. Продлится два дня - до 30 сентября.
Мощность бури ученые оценивают в пять баллов, значит, есть экстремально сильной.
Такие магнитные колебания способны вызвать у человека головокружение, головную боль и тошноту, а также сбои в работе техники.
При этом наиболее уязвимыми к воздействию бури будуть метеозависимы и пожилые люди, беременные, а также люди с хроническими болезнями.
В октябре солнечные вспышки будут 5 и 10 числа. В дни повышенной солнечной активности у метеочувствительных людей может ухудшиться самочувствие.