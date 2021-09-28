Почему даже там, где почти все вакцинированы, болеют ковидом? 9 Евгений Комаровский

28.09.2021, 14:45

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Евгений Комаровский

Давайте посмотрим на примере Израиля.

Вакцинальный иммунитет, который обеспечивают мРНК-вакцины, в частности, Pfizer, использовавшийся в Израиле, дает серьезную защиту от попадания в реанимацию (почти 100%) и от симптоматической формы болезни (более 90%), но не дает защиту от повторного заболевания другим штаммом коронавируса, поскольку нет идеального совпадения антигена и антитела.

А если идеального совпадения нет, люди болеют, встретившись с «дельтой». Но даже в этом случае количество антител настолько большое, защита настолько высокая, что она очень заметно тормозит развитие заболевания.

Вот представьте: есть вирус, и есть огромная собака, которая может его съесть, покусать, — это нормальное, рабочее антитело, сформировавшееся в организме человека после прививки.

Но в случае со штаммом «дельта» такой огромной собаки нет, а есть сотни маленьких шавок, недоделанных антител, — они нормальные по отношению к уханьскому вирусу, а для «дельты» они недоделанные, слабые. Но даже они в состоянии сдержать вирус, по крайней мере, не допустить тяжелой, смертельной, формы болезни. Поэтому в Израиле действительно есть заметный рост заболеваемости, поскольку пришел новый штамм «дельта», но роста смертности нет. И это везде так: например, в Британии наблюдается очень большой рост заболеваемости, но весьма умеренный рост госпитализаций и смертности.

Естественно, это все заслуга вакцинации. И показательно, что в основном рост заболеваемости идет за счет молодых людей, потому что почти все немолодые уже привиты.

Евгений Комаровский, komarovskiy.net

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